L’eau de Cologne de l’Empereur Napoléon 1er, c’est tout d’abord une formule authentique, inchangée depuis 1819. Reconstituée d’après la formule originale et artisanale rédigée par Ali, le fidèle serviteur de l’Empereur Napoléon, chaque lot fabriqué de l’Eau de Cologne de Napoléon 1er est authentifiée conforme par l’Osmothèque de Versailles. Ainsi, il s’agit de la restitution de la véritable Eau de Cologne que l’Empereur utilisait sur l’île de Sainte Hélène. Réel témoignage, cette Eau constitue un authentique objet de collection et le seul souvenir olfactif que l’on puisse avoir conservé de l’empereur.

Lors de son exil sur l’île de Sainte-Hélène, l’Empereur Napoléon 1er subit de sévères restrictions et n’a plus, à sa disposition, cette Eau de Cologne dont il se servait habituellement en France et au début de son séjour sur l’île. Napoléon fait alors appel aux souvenirs de ses compagnons et consulte ses dictionnaires afin de confectionner cette Eau qu’il apprécie tant. Le Mamelouk Ali reconstitue cette Eau de manière artisanale en fonction des ressources locales présentes sur l’île. Sur place, il a principalement accès à des citrus dont il extrait et recueille les essences contenues dans l’écorce des fruits, par compression sur une éponge naturelle. Il récolte également du romarin et des clous de girofle qu’il distille pour extraire les essences. Ces huiles et quelques autres sont ensuite mélangées à l’esprit de vin en bonnes proportions. Pour l’esprit de vin, à l’époque, il suffisait de distiller du vin dans le bain-marie d’un alambic. Une fois les premières fractions recueillies, elles étaient redistillées pour en rectifier le titre et le porter aux environs de 90° afin de permettre aux huiles essentielles de se dissoudre en quantité suffisante.

La fabrication artisanale de l’Eau de Cologne était donc parfaitement possible, selon cette technique simple, à Longwood par le Mamelouk Ali avec les ressources locales. Par ailleurs, ce procédé permettait également de conserver les propriétés naturelles et les vertus des huiles essentielles.

Napoléon était un homme très soucieux de son corps, de son hygiène de vie et de sa toilette. Cette Eau de Cologne fraiche, légère et subtile composée uniquement avec des huiles essentielles naturelles de plantes aromatiques, témoigne du goût raffiné de l’Empereur, quoique les circonstances d’alors aient imposé une fabrication artisanale.

L’Authentique Eau de Cologne de Napoléon laisse un sillage léger, frais et subtil. Le flacon reprend le code couleur de l’époque napoléonienne vert et or ainsi que le graphisme bien connu de cette époque ; la rayure.

Flacon bouchon 125 ml, 78 euros

