Voici un sujet qui me tenait à coeur : La cosméto Suisse. Pour quelles raisons ? Méconnue en France elle à la pointe de la technologie et fait vraiment la différence. Dans le très haut du panier, mes deux préférées sont Valmont et CellCosmet.

Tout d’abord Valmont: J’ai la peau très sensible, qui réagit très vite, avec même parfois des « poussées » de couperose. Dans ces cas là , rien n’y fait. Je dois faire attention à ce que je mange, bois et évidemment applique sur mon épiderme. Quand j’ai découvert la gamme Primary, j’étais un peu sceptique. Mais en quelques jours ma peau en redemandait. Elle paraissait comme infusée de douceur.

Primary est une gamme qui me fait du bien, qui protège le terrain, un peu comme en médecine chinoise ou en homéopathie. Elle est suffisamment douce pour un usage quotidien et suffisamment puissante pour un usage plus ponctuel quand le besoin se fait sentir. Formulée autour des probiotiques et des prébiotiques qui intègrent le procédé de stérilisation UHT. A l’intérieur 3 ingrédients phares : de la provitamine B5 pour un effet cicatrisant, le lactobacillus pentoses qui permet d’enrichir le microfilme et de le diversifier et ensuite des petits sucres qui sont des prebiotiques qui permettent de nourrir les bonnes bactéries de la peau. La fonction barrière de la peau est alors optimisée.

La gamme possédant 5 produits, mes indispensables sont la brume préparatrice initiale qui permet de retrouver un climat de paix sur la peau (100 euros les 150 ml). Puis le sérum anti-rougeur (175 euros les 30 ml), qui redonne de la tonicité aux capillaires devenus dilatés et occasionnant un aspect rubicond (acné rosacé). Le tout dans une texture voile confortable qui se fond sur la peau.

Ensuite, ma nouvelle marque chouchou: CellCosmet. Peu connue du grand public en France, cette marque suisse est distribuée via un réseau très très sélectif (dont le sublimissime spa du Lutetia où l’on peut se faire dorloter en découvrant la marque par une thérapeute agréé). Son crédo : l’anti-âge cellulaire, des soins formulés pour respecter à la fois les qualités intrinsèques de la peau féminine ou masculine, ainsi que son âge physiologique. Je dois vous avouer que j’ai tout d’abord été bluffée par le soin que j’ai reçu au Lutetia : les cabines hyper luxueuses bien évidemment, mais surtout par le protocole du soin en lui même et par le résultat. J’avais choisi un soin, en arrivant la thérapeute m’a orientée vers un autre qui correspondrait plus aux besoin de ma peau. J’en suis ressortie 1H30 après comme rajeunie. J’ai adoré.

Alors évidemment j’avais envie de découvrir la gamme. Testée pendant le confinement, j’ai été bluffée. Tous les soins sont sublimes tant au niveau texture que résultat. Au vu des prix pratiqués je ne vous conseillerai pas toute la gamme mais 2 indispensables dont je ne pourrais plus me passer: la crème contour des yeux CellLift (329 euros les 15 ml), aux cellules bio-intégrales stabilisées actives et Complexes Expert Hyaluron et Repulpant Agénetics. En 1 semaine le regard est plus jeune, le contour de l’oeil est lissé visiblement, comme repulpé de l’intérieur. Les cernes sont gommées, les poches atténuées. Les paupières sont plus toniques, comme rehaussées.

Puis vient ensuite le CellFillet-XT (269 euros les 15 ml). Un baume cellulaire combleur de rides yeux et lèvres. La panacée si comme moi vous chercher à camoufler vos ridules du contour des lèvres sans passer par la case médecin esthétique. Un passage après la maquillage sur la zone désirée et le tour est joué.

Un vanity de luxe, je dois l’avouer, mais efficace….