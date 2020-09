Le massage apporte de nombreux bienfaits à bébé, comme aux parents.

Cette parenthèse de relaxation et d’échanges favorise la communication verbale et non verbale et stimule la production d’ocytocine, une hormone renforçant ainsi le lien d’attachement. Le massage permet également de renforcer l’immunité générale : adoptons donc ce geste bien-être et santé au quotidien !

Véritable moment de partage et de bien-être, le massage permet de soulager les maux du quotidien comme les coliques, les poussées dentaires ou encore la constipation. Ses vertus relaxantes sont aussi très appréciées par les bébés anxieux ou sujets aux cauchemars. Apaisés par ce rituel, ils se détendent et tombent dans les bras de Morphée facilement… pour le plus grand bonheur des parents.

Ma préférée étant l’huile de massage sommeil : Grâce à cette huile, bébé bénéficie d’un sommeil paisible et réparateur. Cette synergie enrichie en huile essentielle de lavande vraie, facilite l’endormissement grâce à ses vertus relaxantes et sédatives. Elle permet également de diminuer les spasmes qui perturbent la tranquillité de bébé pendant le sommeil.

Aux huiles essentielles 100% biologiques* de Camomille Noble, de Ravintsara, d’Orange douce et de Lavande vraie + Huile végétale 100% biologique* d’Amande douce, de Copco et de Tournesol.

A partir de 3kg. Verser 1 dose dans la main pour réchauffer l’huile, frotter les paumes l’une contre l’autre puis masser lentement et délicatement la poitrine, la plante des pieds et le dos. Parler doucement à bébé pour le rassurer.