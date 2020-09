Une peau sensible et intolérante peut présager des difficultés à se maquiller alors comment envisager d’être au top sans maquillage ? Personnellement, moi, je n’y suis jamais arrivée ! Heureusement avec Avène et sa ligne de maquillage Couvrance destinée aux épidermes fragiles et intolérants, je peux maintenant oser le maquillage sans l’angoisse d’inconfort, de rougeurs et picotements.

C’est une ligne parfaite que j’ai testée en 3 étapes avec beaucoup de plaisir.

Tout d’abord, j’ai souhaité neutraliser quelques imperfections cutanées comme mes cernes et mes tâches de vieillesse.

Pour cela, j’ai posé au doigt le stick correcteur sur les zones à corriger, une petite habitude qui me réussit parfaitement. Mais pour celles qui n’ont pas le doigté, Avène a eu l’ingéniosité d’avoir créer ce stick en biseau pour faciliter son application.

Une fois le correcteur appliqué, j’ai uniformisé à l’aide d’un petit pinceau puis pour parfaire un teint sans défaut, j’ai unifié mon teint avec la Crème de Teint beige avec une petite éponge biseautée. Le résultat est digne d’une professionnelle tant la texture s’apprête à cet exercice . Il ne me reste plus qu’à fixer, mâtifier et sculpter mon visage en jouant avec :

Pour matifier : la poudre Mosaïque Translucide appliquée au pinceau rond.

Pour sculpter : La poudre Mosaïque Lumière qui contient différents coloris avec lesquels on peut jouer ombres/lumière. c’est un coup de main à prendre très facilement.

Pour mettre en valeur mes yeux : je souligne discrètement mes sourcils avec le Crayon Correcteur Sourcils d’un coloris brun. Ensuite, je pose sur mes paupières quelques touches de couleur rose pâle prise dans le boîtier de poudre Mosaïque Lumière et je finalise avec le Mascara Haute Tolérance brun pour séparer harmonieusement mes cils et leur donner une légère courbe.

Pourquoi j’ai aimé cette ligne ?

Je peux enfin me maquiller et dans la gestuelle retrouver ma féminité, les coloris sont « tendances », l’effet est naturel, ma peau protégée grâce à son indice de protection solaire 20. Le résultat est bluffant en terme visuel et de dermatologie. Out mes allergies ! Cette ligne est également sans parfum, sans paraben, sans conservateur. Je valide haut la main!

Fond de teint fluide en tube – 6 coloris disponibles : 15 euros

Sticks Correcteurs : 3 coloris vert (rougeurs), jaune (imperfections bleutées), corail (Cernes prononcés et hyperpigmentation) : 12 euros

Poudre mosaïque translucide et lumière, boîtier :16 euros

Mascara Haute tolérance : 13 euros