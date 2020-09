– La Camomille Noble pour lutter contre les coliques – Le Ravintsara et le Niaouli pour lutter contre les petites infections des voies respiratoires – Le Tea-tree comme anti-infectieuse en général – L’Immortelle pour soigner les bobos et les bleus – Le Laurier Noble pour soulager les poussées dentaires – La Lavande vraie pour aider bébé à s’endormir et lutter contre les poux

RÈGLE 3 : JAMAIS PAR VOIE ORALE AVANT L’ÂGE DE 6 ANS

Pour les bébés et ce jusqu’à l’âge de 6 ans, il est formellement proscrit d’ingérer des huiles essentielles. La voie cutanée et la diffusion sont deux modes d’administration recommandés pour l’utilisation chez les bébés et les enfants.

Par voie cutanée : L’huile essentielle doit toujours être diluée maximum à30% (pour les enfants de moins de 6 ans) dans une huile végétale avant son application.

Cette dernière se fait toujours en regard de l’organe cible (mal de ventre = on masse le ventre) et jamais dans les oreilles, sur les yeux ou dans le nez. Attention, si l’huile essentielle utilisée est photo-sensibilisante, il faut bien veiller à ne pas exposer l’enfant au soleil pendant 6 heures après utilisation.En diffusion : Idéal pour que les petits bouts bénéficient en douceur des bienfaits des huiles essentielles. La diffusion se fait durant une demi-heure* mais doit se terminer au minimum 30 minutes avant le coucher. Jamais quand l’enfant dort ou est dans sa chambre!