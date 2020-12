« Dis Maman, je suis une fille ou un garçon ? » Et vous, vous répondez à Boucle d’Or, la bouche en cœur : « tu es une petite fille, mon ange » mais cette dernière vous répond du tact au tac « pas du tout, je suis un garçon ! ». Grandes respirations ventrales (réminiscences de mes cours de yoga) « non, non, mon cœur, tu es VRAIMENT une petite fille ». La réponse fuse, imparable : « non, j’ai les cheveux courts, je porte un pantalon, je suis un Garçon ! ».

Aïe, elle m’a prise de court. Je me jette à l’eau (alors que je suis à la caisse, au Monoprix) en lui disant que les petites filles font pipi assises et les petits garçons font pipi debout. Sans relâche, elle me répond de sa petite voix stridente « mais moi aussi, je fais pipi debout !». Je lui réplique (en chuchotant) que c’est pour cela qu’elle mouille toujours sa culotte car les petites filles sont obligées de s’accroupir.

Le fabricant espagnol Paola Reina a créé un univers de poupons de vinyle conçus anatomiquement, très réalistes et selon les strictes normes de sécurité. Parmi les offres de Paola Reina, mon coup de cœur a été pour la gamme Gordi qui offre une diversité ethnique, sont absolument craquantes, et qui allait me permette d’initier Boucle d’Or aux différents organes du corps humain.

Ces petites merveilles de poupons empruntent les détails anatomiques humains afin d’être le plus réaliste possible : une tête qui tourne, doigts, bouche, oreilles, vulve, anus et pénis pour les garçons. Boucle d’Or a reçu une petite fille métisse aux yeux dorés et un petit garçon asiatique aux yeux bleus ; elle connait maintenant la différence entre les deux sexes.

Du haut de ses 3 ans,ce sont de jolis Moments de Tendresse qu’elle partage avec ses Gordi. la petite métisse est devenue sa préférée. Ces poupons disposant de bras et de jambes articulés, elles lui permettent de les habiller/déshabiller, de les poser couchés ou assis et ces jeux renforcent sa petite motricité. Ses jeux de rôle l’aident à développer son imagination, sa créativité, à comprendre des concepts tels que la famille, la diversité et la coopération.

Toute la famille est sous le charme de ces jolis poupons. Même moi, sa grand-mère, qui ai repris mes aiguilles à tricoter…

Poupons Gordi : 36cm d’une douce odeur de vanille – 25€

https://www.paolareina.com/portfolio/munecos/?lang=fr