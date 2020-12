Entrer dans l’Univers d’Hermès, c’est l’assurance d’accéder au domaine du merveilleux. Je vous invite tout simplement à aller savourer ( à la fin du confinement j’entend) la mise en scène de leurs vitrines situées au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. C’est un spectacle captivant, à chaque fois renouvelé et qui raconte une histoire…celui du Monde d’Hermès dans lequelest distillé classicisme et élégance.

C’est en 1837, à partie d’une manufacture de sellier-harnacheur que Thierry Hermès a fondé la marque à Paris. Depuis, cette Grande Maison n’a eu de cesse que d’être déployée et dynamisée en s’étendant dans différents secteurs :vêtements, maroquinerie, bijouterie, arts de la table, parfumerie… et qui maintenant investit désormais le marché des cosmétiques en lançant Rouge Hermès, première collection dédiée aux lèvres.

Fardez ses lèvres n’est pas un geste anodin. Il reste le geste le plus féminin, l’arme de séduction le plus absolu qui révèle notre personnalité. J’ai été particulièrement séduite par la ligne Rouge Hermès qui a été conçue dans la pure tradition de la culture de cette Grande Maison : ses codes sont inspirés par le style chic, sophistiqué eticonique des carrés de soie et la collection se décline en une vaste palette de 24 couleurs qui jouent entre glamour et sensualité, mat ou satiné.

Mon coup de cœur s’est porté sur le Rouge Casaque, une teinte intense, éclatante sublimée par un fini satiné lumineux. Sa texture est douce comme de la soie et procure une sensation de légèreté et de confort. Les étuis et le pinceau à lèvres ont été dessinés par Pierre Hardy, les détails d’exécution sont le résultat d’une collaboration étroite et privilégiée entre la griffe Hermès et le créateur : les objets sont poétiques, fonctionnels et rechargeables. La touche Hermès : le packaging est la petite boîte orange signature de la griffe et il est rechargeable.

Rouge Hermès édition limitée : 68€

Possibilité de se faire livrer rapidemment en commandant sur le site .

www.hermes.com