Tata Harper est une femme fabuleuse qui a mis en pot tout ce qu’il vous faut, sans chimie, pour avoir une jolie peau. La marque Tata Harper, au nom éponyme de sa créatrice, a désormais une gamme étoffée. Mais plus que jamais mes 2 produits cultes, qui selon moi devraient être dans toutes les salles de bains des + de 40 ans, sont indiscutablement le Resurfacing mask et le sérum Resurfaçant. Ces deux produits alliés l’un à l’autre font gagner à la peau quelques années en lui donnant éclat, uniformité et prévient du veillissement.

Parlons tout d’abord du masque : cette marmelade exfoliante apporte un éclat incomparable. Idéale sur les petits boutons on peut le laisser poser plus longtemps pour les assécher. Le plus de ce masque ? : il convient parfaitement aux peaux les plus sensibles. (65 euros).

Vient ensuite le sérum. Tout d’abord sa texture fluide pénètre instantanément et fond sur la peau. Sa fragrance de plantes nous transpose immédiatement dans un grand champs et apaise l’esprit. Le Resurfacing Serum associe des extraits de tomate aux acides de fruits, pour un teint plus uniforme et un grain de peau plus lisse. Il offre un coup d’éclat immédiat tout en minimisant les pores, tandis que son trio de vitamines prévient des premiers signes de l’âge. La peau est hydratée, douce et souple grâce aux extraits de squalane, baies de poivre et beurre de capuaçu. (85 euros).

Ma peau est éclatante en seulement 7 jours, en 1 mois je « glow ». Une panacée !

www.tataharper.com