J’ai 41 ans (et demi). Je suis donc plus proche de la ménopause que de l’adolescence. Pourtant, depuis quelques années, ma peau souffre d’acné.Concrètement (âme sensible s’abstenir), j’ai le front particulièrement gras (ça suinte un peu), j’ai des (gros, parfois) points noirs sur les joues. J’ai des boutons blancs sur les ailes du nez. Sur le menton et le front aussi parfois, tiens. Et inévitablement, des petits kystes sous la peau autour du menton. Bon classique de l’ado quoi.Donc qu’est-ce que je fais ?D’abord, j’ai vu une dermatologue dans un quartier chic, plus fan de Botox que de mon acné. Elle m’a prescrit d’arrêter certains produits. Certes mais rien de probant.Puis, j’ai essayé la crème Cutacnyl. Ca marche super bien mais elle a un effet décolorant identique à la Javel. Donc les draps et les serviettes sont foutus. C’est un peu dissuadant.J’ai enfin essayé un traitement oral dont tout le monde ne dit que du bien. 3 mois pour que je vois des améliorations (sur un traitement de 3 mois !). Et dès que j’ai arrêté, Rebelote. Décevant.Ma dernière chance, le Roaccutane. Autant vous dire que je préfère des boutons que çà.

Cela étant posé, à mon âge, normalement on sait 3 choses. Au cas où, je partage.