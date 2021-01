Laure Morlaes est jeune femme pleine de ressources et d’une vitalité créatrice hors du commun. Cette praticienne d’Art Thérapie et et d’Hypnose a pris il y a quelques années un tout nouveau tournant dans sa carrière en complétant son savoir-faire par l’apprentissage d’une langue sous hypnose. L’idée plus que séduisante m’a convaincue d’essayer. Et j’avoue avoir été bluffée. J’avais donc très envie de vous faire connaître cette méthode baptisée Hypnoledge via son ambassadrice et co-fondatrice :

Laure Morlaes, comment est né Hypnoledge ?

Depuis plusieurs années j’exerce l’accompagnement de personnes souhaitant éveiller leur conscience, vitaliser leurs ressources, leurs qualités, leurs talents et faire émerger leurs projets personnels et professionnels. Mes outils sont l’hypnose thérapeutique et les thérapies brèves. J’ai eu envie d’aller plus loin lors de séances avec des lycéens qui avaient certains freins et avaient des soucis d’estime d’eux-mêmes.

Comment est constitué votre équipe ?

Nous sommes 3 fondateurs aux personnalités bien distinctes. Ce qui nous relie est bien évidemment une formation identique basée sur la volonté d’aider par l’écoute, la compréhension des comportements et les relations humaines.

Pour faire un tour d’horizon :

Gershon Pinot est psychologue, il pratique l’hypnose, la PNL, la préparation mentale et est formateur en hypnose. Il est doté d’un enthousiasme débordant et d’une détermination hors norme. Pousser ses patients dans leurs retranchements afin de les aider à exprimer leur potentiel afin qu’ils deviennent les acteurs de leur changement ne lui fait absolument pas peur.

Julien Michau, lui, s’est spécialisé dans les thérapies brèves hypnose, PNL et thérapie stratégique, il excelle dans l’accompagnement en cabinet et travaille également en collaborant avec des chirurgiens esthétiques en aidant les patients à la récupération post-chirurgie.

Comme vous le savez, je suis inscrite à votre cours d’espagnol et je dois avouer que ce site est particulièrement bien fait. J’ai aimé d’être prise en main dès le début alors que nous sommes dans un cours totalement virtuel. Les conseils, qui sont donnés au fur et à mesure, m’ont permis d’évoluer assez rapidement et d’acquérir en premier temps les bases d’une langue que je ne connaissais absolument pas. En plus c’est ludique et gratifiant. Alors comment, cela fonctionne-t-il ?

De nombreuses recherches scientifiques menées ces dernières années montrent clairement les bénéfices de l’apprentissage sous hypnose.Fort de ces études, Hypnoledge a innové en focalisant l’attention via l’hypnose pour permettre à la partie inconsciente d’apprendre et d’enregistrer plus facilement et plus rapidement une langue étrangère. Apprendre sous hypnose optimise la concentration et l’attention.

Un lycée dans les Landes propose désormais à ses élèves d’apprendre l’espagnol et l’anglais de manière très originale… par votre méthode. Les apprentis linguistes se retrouvent sous hypnose une fois par semaine ! Et maintenant ?

Nous avions déjà la certitude que cela marcherait et maintenant que nous avons la preuve que c’est un outil pédagogique, nous ambitionnons qu’Hypnoledge soit inscrit dans les programmes scolaires.

