J’ai eu une envie folle de vous faire rêver en vous contant l’histoire magnifique des derniers potiers en France à émailler selon des méthodes anciennes où l’Humain prédomine et au savoir-faire ancestral : Les Poteries d’Albi. Vieille de 6 générations, les Poteries d’Albi s’inscrivent dans un patrimoine régional construit autour de la brique et de la céramique. Ça fleure bon notre terroir…et cela fait du bien.

C’est avant tout une famille,son histoire, son savoir-faire et qui, grâce à une équipe unie peut offrir un produit possédant un supplément d’âme qui a déjà et va traverser des décennies. Lorsque Lore Camillo vous présente ses collections, elle vous enchante en parlant d’élégance, d’audace, du toucher d’une texture, de la courbe d’une forme, de la vivacité d’une couleur et vous donne l’impression de vous trouver dans le salon feutré d’une maison de Haute Couture. Et ça, c’est la magie de son héritage, celui qu’elle poursuit et fait que ce dernier se pérennise dans une créativité sans cesse renouvelée. A la fin de ma visite, Lore n’a eu qu’un souhait : nous faire ressentir l’énergie et l’équilibre que peut offrir une Poterie d’Albi et de faire des Poteries d’Albi la nôtre, celle qui prendra place dans notre espace personnel. Celle qui nous ressemble, nous inspire…

Les collections sont nombreuses, variées et superbes, empreintes d’une forte identité agrémentées de couleurs qui sont une invitation au voyage. Aussi, telle Alice au pays des merveilles, entrez dans le monde magique des Poteries d’Albi. Et tout simplement, n’hésitez pas à pousser la porte :

Les Poteries d’Albi:112 avenue Albert Thomas, 81000 Albi, 05 63 60 71 00

www.lespoteriesdalbi.fr