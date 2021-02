Kobido, l’origine du « ko » (ancien) « bi » (beauté) « do » (voie) remonte à 1472. Cet art traditionnel de massage qui se transmet depuis 26 générations demande une formation exigeante alliée à une maitrise personnelle reposant sur une grande rigueur. Le kobido, d’une durée d’une heure, aide à l’élimination des toxines, à relancer la circulation sanguine et lymphatique et à libérer les tensions musculaires. Il était autrefois pratiqué exclusivement sur les impératrices et les geishas, bien évidemment, j’ai souhaité tester cette pratique bien-être et anti-âge alors j’ai pris rendez-vous, sans décliner mon identité, pour ne pas « fausser le jeu ».

« La vie est belle », le cabinet dans lequel j’effectue le massage facial, donne déjà le ton : le style raffiné occidental avec quelques touches d’Orient apaise déjà. Je suis reçue par Karine Jobard, la praticienne, diplômée de la fameuse méthode Kobido du Grand Maître Unique Shogo Mochizuki. Un coussin sous les genoux, une couverture pour me maintenir au chaud, Karine utilise de l’huile de noyau d’abricot afin d’améliorer le glissant. Elle masse d’abord mes épaules, ma nuque pour détendre les muscles et me conditionner au ballet fluide et précis de ses mains : variations de vitesse et d’intensité sur mon cou, mon visage par le biais de tapotements, de pincements, de frottements, de pétrissages ou encore d’effleurages, elle lisse, rehausse et galbe le visage. Suivent les stimulations tantôt du côté gauche du visage (le côté Yang relié aux organes), tantôt le côté droit, (le Yin, liés aux viscères, pour mieux équilibrer le ki, l’énergie vitale ; cela permet de drainer, d’activer la production de collagène et de relancer la circulation lymphatique et sanguine.

Une douce torpeur m’envahit pendant les 45 minutes restantes. J’ai vraiment du mal à repartir car son soin est en plus très relaxant. Karine me conseille de boire beaucoup pour activer la détoxification.

Pourquoi j’ai été séduite :

Une alternative au lifting et aux injections

Un effet immédiat, mon visage est plus lumineux

Les jours suivants, on ressent les bienfaits du soin… l’effet se précise et on peut réellement constater:

Une diminution des rides, des poches et des cernes

Une amélioration du grain de peau

Un ovale redessiné

Petits conseils entre amies : Une séance occasionnelle rafraîchit les traits, donne de l’éclat à la peau et efface les effets du stress. Cinq séances hebdomadaires : un lifting puis un rappel tous les mois : super entretien

« La vie est belle » à Andernos-Les Bains : 06.20.88.37.01

Sur Paris, la rédaction vous conseille pour une approche purement beauté : Elisabeth Alimi 06.34.29.69.80 et pour une approche plus globale s’appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise : Vanessa Griffiths, vanessa-griffith.fr