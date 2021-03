Cela commence comme pour une histoire d’enfant …il était une fois, une princesse qui se nommait Nausicaa, fille d’Alkinoos, roi des Pheasiens, dont la beauté, disait-on, égalait celle d’une déesse, qui, la première, en a décelé les propriétés. Elle utilisait, en effet, l’immortelle comme soin du corps et du visage. Et la magie continue car Di Nina, société de cosmétologie à base d’immortelle utilise uniquement des Fleurs d’immortelle sauvage fraîchement cueillies à la main sur le terrain familiale à Porto-Vecchio.

La réalisation de la gamme de soins s’est inspirée de la recette traditionnelle corse transmise de génération en génération. Les femmes corses ont toujours utilisé cette méthode d’extraction douce qu’est la macération solaire que Di Nina a revisité pour notre plus grand plaisir.Nous avons testé L’Infusion de Lumière, une huile sèche pour le visage , le corps et les cheveux riche et ultra concentrée composée de principes actifs contenus dans l’immortelle, l’abricot et les pépins de raisin. La peau est instantanément nourrie dés la pose du soin et laisse un épiderme pulpeux, lisse et lumineux.

Pourquoi ça marche ?

C’est cette alliance entre l’Immortelle de Corse, l’Abricot et les Pépins de raisin dont les principaux principes actifs se stimulant les uns autres qui en font un produit de soin très performant.

Tout d’abord notre star venue tout droit de l’Île de Beauté (cela ne s’invente pas!) l’Immortelle de Corse : elle contient des molécules d’Acétate de néryle connu pour ses propriétés antalgiques, de l’italidione qui est indispensable dans le traitement des hématomes ; elle possède des monoterpènes et sesquiterpènes qui constituent un anti-inflammatoire et s’avèreprécieuse dans le traitement des rosacées et d’autres formes d’affections cutanées. c’est pourquoi, c’est un anti-âge exceptionnel. Ensuite, voyons les propriétés de l’Abricot, en fait c’est surtout la pression du noyau d’abricot pour en extraire son huile. Elle est reconnue pour ses effets anti-âge et assouplissants tout en donnant bonne mine.

Le troisième larron se nomme Pépin de raisin. c’est également une huile extraite par pression à froid des pépins de raisin.Riche en acides gras essentiels, dont des omégas 6 et 9, sa teneur élevée en polyphénols, et donc en vitamine E, en fait une huile hydratante et protectrice pour la peau, en plus de ses propriétés antioxydantes.

Nous avons aimé :

-Une peau nourrie en profondeur, régénérée dès la première semaine d’utilisation,

-Sa texture soyeuse,

-Sa facilité d’utilisation,

-Ses effluves de terroir,

-Son format de 50ml,

-Sa pompe spray,

-Son rapport qualité-prix

Notre Chouchou de la gamme:

Le tonique démaquillant Eau Florale Immortelle Di Niana est le compagnon idéal de votre rituel beauté, flacon pompe 50ml : 53 €

www.di-nina.com