C’est la science du microbiote dont tout le monde parle ! Le microbiote, c’est l’ensemble des bactéries qui tapissent la surface de la peau, formant un rempart invisible qui la protège des agressions. Parfois (souvent, en fait), il n’arrive plus à se défendre seul et la flore cutanée se déséquilibre. Les bonnes bactéries faiblissent et les mauvaises prennent le dessus. Parmi les déséquilibres « célèbres » : acné, rosacée, eczéma, sécheresses…

Pour contrer ces risques et résister aux longs mois d’attente, les cosmétiques sont chargés de conservateurs. Souvent controversés, ils ont pour mission de neutraliser les bactéries. Or notre peau est elle-même recouverte de bonnes bactéries qui la protègent et la gardent en bonne santé. En appliquant trop de conservateurs sur la peau, on la rend vulnérable. Aujourd’hui, une personne sur trois souffre de pathologies cutanées (eczéma, rosacée, acné…).

En cosmétique, l’approche est d’aider la peau à se défendre par elle-même en lui apportant un complexe probiotique.

J’ai découvert il y a peu la marque Krème, et je dois avouer que c’est un vrai coup de cœur. J’ai de la rosacé et ma peau réagit à pratiquement tout. Difficile pour moi de trouver l’équilibre : boutons, rougeurs, tiraillements sont mon quotidien. J’ai essayé la crème et l’huile SOS de cette marque. Un peu anxieuse je m’attendais à une réaction…. Rien. Même une réelle amélioration, visiblement et surtout rapidement. C’est un peu comme si je donnais à ma peau ce dont elle avait finalement besoin.

La méthode Krème pour redonner à la peau tous ses pouvoirs:

–Sevrer la peau des conservateurs pour préserver les bonnes bactéries qui la défendent, en première ligne contre les agressions du quotidien.

-Rééquilibrer avec un complexe exclusif de probiotiques pour nourrir les bonnes bactéries et renforcer la flore cutanée.

-Rebooster avec une super plante française (propre à chaque produit) qui redynamise la peau.

-Des cosmétiques fraiches bio produites en circuits courts

Les probiotiques spécifiques à Krème :

-Des ferment de lactobacilles et bacilles : issus de plusieurs bactéries (anoxybacillus kamchatkensis, lactobacillus arizonensis…); Ils sont obtenus à partir de la fermentation de lactobacilles, comme dans les yaourts. Ils sont nourrissants et aident à la protection antimicrobienne de notre peau.

-Des oligosaccharides provenant de racines de chicorée, amidon de maïs, fécule de pommes de terre et blé. Des sucres qui vont nourrir les bonnes bactéries et inhiber la croissance des mauvaises, pour une peau plus saine.

-Des extraits de réglisse : actif de référence pour améliorer l’uniformité de la peau et réduire les taches. Anti-inflammatoire, il est parfait pour apaiser les peaux irritées.

La crème hydratante légère : hydrate, renforce et protège ! Elle est enrichie en probiotiques pour renforcer les défenses de la peau, en acide hyaluronique pour repulper et en extraits de baies antioxydantes. À la clé : une peau désaltérée, douce et lumineuse ! La sensorialité de la crème n’est pas extraordinaire, j’en convient. En revanche le tube alu est assez rigolo à utiliser. De plus c’est une très bonne base de maquillage.

50ml, 23 euros

L’huile de soin SOS équilibrante : est un véritable concentré botanique qui assouplit, apaise et nourrit la peau. Elle est enrichie en probiotiques pour rééquilibrer la flore cutanée, en huiles végétales bio (chanvre, pépins de raisin et de pomme, prune) et en vitamine E antioxydante. Une texture veloutée non grasse qui sent bon la nature sauvage !

30ml, 29 euros

D’autres marques se sont lancées dans cette aventure, j’aime également beaucoup Yodi avec une mention spéciale pour leur Shampoing poudre qui fait des cheveux soyeux. Sans oublier Typologie et son sérum rééquilibrant.