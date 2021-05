En manque de créativité ? Avec les nouveaux kits DIY de nailmatic , c’est l’occasion de créer des vernis ! Un concept unique de vernis sur-mesure pour laisser libre cours à son imagination. Couleurs pastels, nacrées ou métallisées, il y en a pour tous les goûts. L’opportunité également de passer du temps en famille en partageant une activité commune.Un coffret pour une expérience ludique et simple. De quoi stimuler la créativité des enfants afin qu’ils puissent faire leurs vernis en toute liberté ! Pour les aider, plus de 30 recettes différentes sont présentes dans le kit.

Chaque coffret permet de fabriquer 4 vernis à ongles à base d’eau, vegan et cruelty free.

En pratique c’est juste génial ! ma fille de 3 ans a adoré et moi également. Elle a joué à la petite chimiste et moi j’en ai profité pour lui apprendre qu’en mélangeant les couleurs d’autres couleurs se créent. Elle a particulièrement apprécié pouvoir marquer son nom dessus et leur donner un nom. Le plus ? ils s’enlèvent facilement à l’eau. On se lave les mains et c’est parti !

Pour les flemmardes, la version classique ,déjà faite, se décline en une ribambelle de couleurs (9 euros).

Nail Polish Colour Maker – 39€

L’autre bonne nouvelle ? le kit a été développé en version adulte/ado: rose, rouge, pastel et métallisé. Ces vernis s’enlèvent avec du dissolvants contrairement à la version enfant. 49€

En bref LE cadeau à offrir ou à s’offrir ! fou rires et jolis souvenirs garantis.

www.nailmatic.com