O rage, O désespoir qu’est-ce que c’est que cette tache brune sur mon visage ?Rendez-vous pris chez le dermato histoire d’être certaine que ce n’était pas une tâche cancéreuse, le mot est tombé tâche de vieillesse …. Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire? Je ne suis pas vieille ! Bah ma peau dans tous les cas a réagi au soleil pris dans ma jeunesse et formé des tâches.

Afin d’améliorer nettement mon cas, j’ai testé plusieures marques et crèmes. Voici mes bests :

Tout d’abord mon petit chouchou car petit il se glisse partout et pourra vous suivre en voyage quand ce sera possible. J’ai nommé l’actif pure A71, à base de glabridine d’Etat Pur. 1 à 4 gouttes directement sur les taches pigmentaires (matin et soir avant sa crème habituelle).

Puis vient la gamme dédiée aux tâches de chez Bioderma : Pigmenbio. Un sérum, une crème jour avec un SPF et une crème nuit. A base de vitamine C, d’acide glycolique et salicylique ils réduisent la production de mélamine, et booste le renouvellement cellulaire. On observe en moyenne -41% de taches et +87 % d’éclat.

Très attachée à la marque Esthederm pour ses formulations hautement sensorielles et des résultats probants j’ai testé également l’Intensive Vitamine C. Un gel-crème au toucher frais et fondant, avec une sensation de teint frais et d’éclat immédiat à chaque utilisation. Après 28 jours, 80% des taches sont diminuées, les ridules lissées et la peau nettement plus éclatante.

Evidemment pas d’exposition au soleil sans crème solaire. On mise sur du SPF 50 et dans la matière la gamme Photoderm possède 2 nouveautés totalement adaptées : Spot-Age SPF 50+ le soin solaire renforcé en antioxydants qui réduit taches et rides. Ce gel crème très hydratant est également une excellente base de maquillage. Puis Photoderm M SPF 50+ spécial taches type masque de grossesse. Teinté il a une forte couvrance. Son fini poudré et ultra matifiant 8h dans une texture légère et facile à appliquer lui permet de revendiquer 0 effet masque. De plus il convient aux femmes enceintes et allaitantes.

Sachez que différents facteurs sont incriminés dans l’apparition des tâches : Exposition solaire, lumière visible, terrain héréditaire favorable, stimulation ou dérèglement hormonal, la pollution, des blessures ou des irritations et même des traitements esthétiques. L’hyperpigmentation touche les femmes comme les hommes. Un point commun : toutes se révèlent à l’exposition solaire….