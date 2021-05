Tata Harper réinvente depuis 8 ans la beauté bio avec des soins 100% naturels et des solutions 100% efficaces pour la peau. Tata Harper Skincare a été fondée par Tata Harper, une jeune mère de famille américaine, sur l’idée essentielle que les femmes n’ont plus à sacrifier leur santé pour se sentir belles. Dans sa ferme de 500 hectares dans le Vermont, elle fabrique des soins haut de gamme, 100% naturels et non toxiques. Ces produits offrent d’incroyables performances et sont très agréables à utiliser grâce à des parfums envoûtants qui aspirent à un sentiment de bien-être. Absolument addicte de la marque, autant vous dire que j’étais ravie de la rencontrer lors de son passage à Paris.

1/ Quelles sont les valeurs de votre marque ? Ses axes de différentiations ?

Un protocole de soin simple, les meilleurs ingrédients et les dernières technologies sont utilisés pour chaque produit, des ingrédients actifs : Jamais aucun soin n’a contenu autant d’ingrédients actifs dans sa formulation. Certains soins Tata Harper contiennent jusqu’à 29 ingrédients actifs, Des soins naturels et certifiés biologiques : 0% synthétique. 100% non toxique, Des formulations inédites : Chaque produit Tata Harper est complètement unique dans sa formulation. De petites quantité et du fait-main : Le laboratoire et les bureaux de Tata Harper sont situés sur les 500 hectares de la ferme de Tata Harper, dans le Vermont. Tous les produits y sont fabriqués, emballés et expédiés. C’est dans cette ferme bio que sont cultivés une grande partie des plantes rentrant dans la composition de ses soins.

2/ Lors de vos voyages, qu’emportez vous dans votre vanitycase ?

Toute ma gamme ! Mais en format échantillons. Je ne me sépare jamais du mascara et des ombres à paupières by Terry que j’affectionne tout particulièrement et du shampoing et après shampoing de Rahua.

3/ Quel est votre produit fétiche ? Pourquoi ?

Indiscutablement l’Elixir Vitae de ma marque, il agit comme des injections sans les injections !

4/ Qu’est ce qu’une femme belle ?

Une femme qui a une jolie peau, qui prend soin d’elle.

5/Si vous aviez une adresse beauté à nous faire découvrir ?

J’adore Bergdof Goodman à New York, si vous voulez découvrir une nouvelle marque beauté, c’est l’endroit !

www.tataharperskincare.com