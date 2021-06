Les Sables Roses, Louis Vuitton

Les Sables Roses, un des nombreux parfums Louis Vuitton a été pour moi une révélation des sens : une invitation, un éloge au voyage…son sillage de Rose et de Bois d’Oud recèle cette magie surprenante et captivante du désert, incite au rêve et à l’évasion. Cette signature olfactive a été nourrie par l’ADN Louis Vuitton et la créativité du Maître-Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud : elle est simple, limpide et souligne la beauté naturelle, la richesse de ces ingrédients mythiques de la parfumerie.

Outre la fraîcheur de la Rose alliée à la profondeur boisée de l’Oud, ces deux éléments exceptionnels et exaltants sont soutenus par le souffle chaud de l’ambre gris et également par la pléiade d’Absolu de rose Centifolia, d’Essence de Rose Bulgare, d’Ambre Gris et de Poivre Noir. En quelques mots, c’est ode à la féminité et sa sensualité émanant de ce parfum enivrant m’a complètement séduite. Même si l’idée du flacon rechargeable n’est pas très innovante, il est toujours très agréable de se retrouver dans un univers olfactif Vuitton en allant dans une des boutiques disposant d’une fontaine à parfums.

Flacon disponible en 100ml et 200ml, à partir de 315€