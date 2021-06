Cette période particulière nous aura entre autres permis de mettre en avant notre regard et fait comprendre l’importance que jouent les sourcils dans celui-ci.

Cette période m’a permis de tester pléthore de produits pour finalement en retenir 3. A noter que mes sourcils sont naturellement dessinés, je ne les épiles pas . en revanche ils sont fins et par endroits ont besoin d’être comblés.

Tout d’abord le crayon à sourcil de chez M.A.C. Unique en son genre. D’un côté sa mine ultra fine permet de combler et un tracé précis quasi insoupçonnable. De l’autre, de l’autre une brosse à poils pour répartir la couleur et densifier. Son crédo : le naturel !!!!! Un naturel permis également par ses 8 teintes disponibles. Pour moi le Lingering , un blond foncé, qui se fond totalement (19 euros).

Mon petit truc perso : matifier la paupière mobile avant avec la Blot Powder (M.A.C également) et lisser la paupière et l’arcade sourcilière avec le Painterly longwear paint pot. Heuuuu, et bien là je m’aperçois que ce post ne met en avant que M.A.C ! Il est vrai que j’adore cette marque, en particulier pour la tenue de ses pigments et leur modularité. Avec une même réference on peut travailler un maquillage soutenu ou extrêmement naturel.

Si vous désirez retravailler la ligne de vos sourcils, à l’unanimité courez chez Shu Uemura. ce sont les spécialistes, qu’ils soient fins ou plus épais. Si l’envie vous prends passez à la méthode DIY. Voici nos conseils : Prenez un stylo, Collez-le contre l’aile du nez et faites-le passer par le coin interne de l’œil. Lorsque le crayon croise le sourcil, c’est ici que doit démarrer la ligne. Pour savoir où doit se terminer le sourcil, la méthode est la même sauf que vous devez faire passer le stylo ou le pinceau par le coin externe de l’œil.

Quels sont les poils que je peux épiler ?

Ceux qui sortent de la ligne naturelle de votre sourcil. Dès que vous voyez un poil isolé, épilez-le. Si l’on s’en tient à la méthode japonaise, on essaiera de ne pas affiner le sourcil. Si vous y tenez, épilez les sourcils par en-dessous. Si vous épilez les poils situés au-dessus, vous risquez de briser la ligne des sourcils. Surtout n’oubliez pas, mieux vaut moins épiler que trop. Des sourcils trop épilés sont très durs et très longs à rattraper.