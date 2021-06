Chaque année, le sujet solaires revient. Mais il est de taille, car c’est clairement essentiel que d’avoir des solaires dignes de ce nom.

Vous le savez je ne suis pas une fan des solaires bio ou minéraux. Pourquoi ? Car il contiennent des conservateurs à base d’alcool et le risque de réactions est important. d’autant que les écrans minéraux sont peu stables. Rien de garanti une protection maximale.

Pour les enfants et pour toute la famille je suis toujours aussi fana de L’Anthélios dermo Pediatrics en 50+. des laboratoires La Roche-Posay. Ce lait s’étale facilement, ne laisse pas de trace blanche, résiste correctement aux multiples baignades et existe en une pléthore de formats (du 30 ml pour le sac au 500 ml).

Pour mon visage archi réactif et sujet à la couperose (et les boutons qui vont avec) : je ne suis rien sans le Super soin solaire Sisley SPF 50+. C’est mon allié de l’été ! Il m’aide à préserver le capital solaire de ma peau et à la protéger contre les effets du photo-vieillissement grâce à une combinaison de filtres solaires UVA et UVB dernière génération et d’actifs soins ultra-performants.

– Une action anti-radicalaire ** grâce à une association d’actifs (acétate de Vitamine E et extrait d’Edelweiss) qui aident à protéger la peau du stress oxydatif, principale cause du photo-vieillissement. – Une protection cellulaire : protéger l’intégrité des cellules est essentiel à leur bon renouvellement. Grâce à son effet protecteur ** , l’Extrait d’Edelweiss, associé aux filtres solaires, aide à préserver les cellules des attaques des UV.

– Une action ciblée sur la fonction barrière de la peau :l’extrait d’Edelweiss ** et l’huile de Camélia aident à renforcer la fonction barrière pour permettre à la peau de maintenir son niveau d’hydratation optimal et d’assurer une meilleure résistance face aux agressions extérieures.

– Une formule hydratante et nourrissante :le rayonnement solaire peut endommager le film hydrolipidique de la peau causant ainsi déshydratation et sécheresse. Le beurre de Karité, l’huile de Camélia et l’extrait de Mangue aident la peau à retrouver souplesse et hydratation.

Grâce à lui ma peau reste belle. Elle est protégée en profondeur. (140 euros les 40ml).

Pour celles qui ont des taches brunes (voir en détail l’article dédié), mais spécial dédicace au Photo Régul d’Esthederm qui atténue l’apparence des taches brunes tout en prodiguant un bronzage homogène en réduisant le contraste entre les zones hyperpigmentées et la peau bronzée (69 euros les 50 ml).

Coté corps : Le format familial La roche Posay cité plus haut ou L’adaptasun qui sublime le bronzage naturel et prévient le photo-veillissement. (52 euros les 200 ml).

Le tout dans une jolie trousse si possible plastifiée, mes préférées étant celles de Segolene b, que l’on peut faire personnaliser. Ses tissus sont sublimes, mais attentions aux ruptures de stock !

Bel été !