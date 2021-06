Une envie de bleu m’envahi. Des carreaux de ma nouvelle salle de bain, au robes de ma fille, aux chemises de mon mari. J’ai scruté avec délectation tous les jolis bleus des peintures Ressources et eu envie d’en habiller mes doigts de pieds. Oui mais …. où en trouver de si jolis ? Et bien chez Kure Bazaar ! Je sais , je sais, j’ai déjà fait un post sur eux avec des rouges. Mais femme varie et là pour moi c’est le bleu, vous l’aurez compris.

Mes chouchous parmi leur palette bien fournies (qui va du mat , au satiné eu pailleté): un bleu Navy, dense, profond, limite noir. Sublime quand il est porté avec des sandales qui contrastent.

Puis le bleu Pétrol. Bleu plus doux mais résolument plus affirmé, plus mode. Divin avec du beige, du rose ou simplement du sable sur les pieds.

Vive l’été, vive les vernis bleus !