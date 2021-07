J’avais très envie de faire une interview sur un sujet encore tabou aujourd’hui, la chirurgie intime. Nadège Roquet est gynécologue, une gynécologue qui a choisi de redonner aux femmes, confiance en elles quand différents besoins au niveau de la sphère intime se ressentent. Ces pratiques encore peu connues en France changent le regard que ces femmes ont d’elles mêmes et les aident à retrouver une vie intime satisfaisante ou plus simplement à retrouver un quotidien sans aucune gêne. Petit tour d’horizon des pratiques actuelles en gynécologie esthétique et chirurgie intime :

Dr Roquet, en quoi consiste votre travail ?

Si on interroge les femmes sur le rôle qu’elles donnent à leur gynécologue ou si on en recherche la définition, la réponse est « médecin qui examine les organes génitaux ainsi que les seins. Il procède également aux différents examens de suivi de la femme enceinte. » Cette définition est assez réductrice, bien éloignée du sens étymologique de la gynécologie qui en grec ancien signifie » science, étude de la femme ». La notion de bien-être physique et psychique, tout comme la santé sexuelle pourtant essentielle, apparaissent totalement oubliées.

Les praticiens que nous sommes, souvent très ou trop concentrés sur l’aspect médical et la recherche de pathologie, ne laissent pas toujours la possibilité d’ouvrir un dialogue permettant aux femmes de se confier sur ce qui les font souffrir et les dérangent au niveau de leur sphère intime et d’évoquer ce qui les empêchent de vivre une sexualité épanouie et libérée de leurs complexes.

De leur côté, les femmes sont confrontées aux tabous. La plupart sont gênées voire honteuses lorsqu’elles évoquent les problèmes qui concernent leur vagin ou leur vulve. Le simple fait de prononcer ces mots peut parfois provoquer un véritable embarras. La santé et le confort au niveau de la sphère intime sont pourtant indispensables à la confiance en soi nécessaire au bien-être et à l’épanouissement.

Aucune femme ne devrait hésiter à consulter ou se sentir mal à l’aise voire vulnérable à l’évocation de ses symptômes gynécologiques ou troubles sexuels.

Mon travail consiste tout d’abord à écouter mes patientes. Cette écoute est absolument essentielle. Elle réside dans une approche détendue et sans tabou dans le but d’établir une communication et créer ainsi un dialogue sincère et une relation de confiance forte pour aborder ce qui les gênent tant sur le plan des symptômes douloureux que sur les complexes autour de l’aspect de leur anatomie.

L’intervention de chirurgie intime et la gynécologie esthétique (soins médicaux de réjuvénation vulvo-vaginale), permet d’envisager, ensemble, des soins sur mesure qui permettront de retrouver ou conserver le bien-être et le confort de leur intimité en redonnant cet aspect harmonieux, pulpeux et rajeuni pour acquérir, à nouveau, confiance en elles.

La chirurgie intime permet également de réaliser des retouches qui vont pour certaines interventions avoir une visée purement esthétique et répondre ainsi à cette attente spécifiquement d’embellissement. Certaines femmes sont terriblement complexées par l’aspect de leur anatomie et éprouvent un véritable dégoût et une détestation qui les empêchent de se dévoiler devant leur partenaire, même lorsqu’il s’agit de leur mari depuis 10-15 ans. Corriger ce qui leur déplaît leur permet d’être en accord avec elles-mêmes et de retrouver l’assurance qui leur font défaut. Il est très touchant de les voir les épaules plus redressées et le menton relevé une fois l’accomplissement de ce désir atteint.

D’autres interventions vont permettre de faire disparaître les gênes et douleurs pendant les rapports sexuels qui sont liées à la grande taille de leurs petites lèvres distordues et souvent tiraillées dans des sous-vêtements et vêtements serrés. Ces désagréments physiques malheureusement les limitent dans des activités comme le vélo et l’équitation.Les troubles qui altèrent la vie sexuelle peuvent être remarquablement traités par les nouvelles techniques dont nous disposons en gynécologie. Elles sont utilisées depuis de nombreuses années en médecine esthétique. Appliquées à la sphère intime, elles permettent de traiter les douleurs et sécheresse qui empêchent les rapports intimes. Lorsque les sensations sexuelles sont diminuées, le laser va permettre de redonner du tonus et de la sensibilité à la paroi vaginale et le réhaussement du point G permet d’augmenter l’intensité et la qualité orgasmique.

Votre pratique s adresse-t-elle à toutes les femmes ? À partir de quel âge ?

La gynécologie esthétique et la chirurgie intime s’adresse aux femmes de tous les âges. Les plus jeunes de mes patientes ont 18-20 ans

Bien entendu, en fonction des âges, les symptômes et les demandes qui les amènent à consulter sont différents. Dans le domaine de la chirurgie intime, l’intervention la plus fréquemment souhaitée par les jeunes femmes est la nymphoplastie c’est à dire la réduction des petites lèvres et éventuellement du capuchon clitoridien, la peau qui recouvre et protège le clitoris. Après les grossesses, c’est à la fois les petites et les grandes lèvres qui sont modifiées. Les retouches demandées combinent souvent chirurgie et traitement médical avec des injections d’acide hyaluronique pour redonner galbe et volume. Les demandes qui concernent la diminution des sensations sexuelles et troubles de l’orgasme concernent plutôt les femmes à partir de 35-40 ans. Mais de nombreuses femmes autour de 55-60 ans et plus, qui refont leur vie et reprennent une vie sexuelle plus active consultent pour retrouver ou améliorer leur plaisir.

Docteur Roquet, sexualité, esthétique, y a-t-il d’autres raisons pour venir vous voir ?

Oui, la réjuvénation vulvo-vaginale permet de soulager de nombreux symptômes :

La sécheresse vaginale et les irritations chroniques peuvent être remarquablement soulagées par différentes procédures telles que les injections d’acide hyaluronique ou de PRP (plasma riche en plaquettes) ou par l’utilisation du laser CO2. Ces techniques ne sont pas douloureuses et sont extrêmement efficaces.

Les fuites urinaires d’effort sont remarquablement traitées par le Laser gynécologique. En 3 séances de quelques minutes, parfaitement indolores, on obtient un résultat bluffant qui met fin aux petites fuites au cours des rires et éternuements.

J’en profite pour dire que les fuites urinaires ne concernent pas que les femmes âgées ou ménopausées. De nombreuses femmes jeunes, très actives et sportives sont touchées en particulier lors de la pratique du footing. La plupart n’osent pas en parler, que ce soit avec leurs amies ou avec leur gynécologue, car elles pensent, à tort, que c’est un problème qui « normalement » ne devraient pas les toucher. C’est tout à fait faux. Les grossesses et les pratiques sportives qui sollicitent beaucoup le périnée (footing, fitness avec sauts) le mettent à mal et déclenchent des fuites dès la trentaine, parfois plus tôt. On dispose d’une technique redoutablement efficace, il serait trop dommage de la méconnaître.

L’hyperpigmentation intime, couleur brunâtre des grandes lèvres, Mont de Vénus et de la peau entre les cuisses peut être corrigée par des peelings spécifiquement conçus pour la sphère intime et par le laser CO2. Ce sont les femmes à la peau mate qui sont les plus demandeuses mais les épilations répétées à la cire chaude assombri la peau quelque soit le phototype.

L’atrophie et la perte de galbe des grandes lèvres peuvent être corrigées par des injections d’acide hyaluronique de comblement, le Désirial Plus, dont l’indication concerne spécifiquement la sphère génitale. Son utilisation peut être esthétique pour redonner un aspect pulpeux et rajeuni à la vulve. Mais il peut aussi avoir un but purement thérapeutique, en effet, en recréant un coussinet autour de l’orifice vaginal, on va lui redonner une protection physique contre les irritations, frottements des sous-vêtements qui provoquent douleurs et plaie.

Vos interventions se font-elles en ambulatoire ?

Oui, les interventions de chirurgie intime se font toutes en ambulatoire. Les patientes entrent le matin et sortent en début d’après-midi.Les soins post-opératoires sont très simples et correspondent d’ailleurs plutôt à des soins d’hygiène.

Quel budget faut-il envisager ?

Pour les interventions de chirurgie intime, le budget à prévoir pour les honoraires chirurgicaux est compris entre 2 000 et 4 500 euros selon le type d’intervention. En moyenne 2 500 euros. Les frais d’hospitalisation et les honoraires de l’anesthésiste sont à ajouter, ils s’élèvent à un peu plus de 1 000 euros.

Les tarifs séances de laser sont compris entre 350 euros pour le traitement interne et 450 euros si on associe traitement interne et externe.

La labiaplastie médicale (acide hyaluronique pour galber les grandes lèvres) a un tarif variable en fonction du volume à restaurer. Pour un faible volume, il s’élève à 600 euros, pour un volume très important il peut atteindre 2 800 euros.

La réhydratation par injection et le rehaussement du point G coûtent entre 550 et 655 euros environ.

