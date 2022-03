Camoufler et traiter boutons, rougeurs et cicatrices

Bas les masques ! Que ce soit les cicatrices, l’acné ou l’acné rosacé bien planqués depuis un certain temps, il va falloir se remettre à les camoufler sans pour autant les réactiver. Comment ? Avec les bons produits de make-up et de soins pardi !

Voici la liste des testés et approuvés :

Pour une rosacé sans acné, on mise sur le vert pour corriger le rouge. Dans cette gamme le correcteur Mademoiselle Bio est impeccable, il contient de l’Huile Essentielle de Tea Tree, assainit et revigore, de l’Huile Essentielle de Lavande vraie, apaisante et régénérante, calme les petites irritations, adoucit les peaux sensibles et purifie en douceur. De l’Huile de Jojoba qui offre une action anti-inflammatoire, puis vient l’Huile de Rosier Sauvage : connue pour atténuer les cicatrices d’acné, elle est particulièrement adaptée aux peaux sensibles et fragilisées. (15,50 euros). En revanche sa matière est un peu sèche, on conseille donc de bien la chauffer dans le creux de sa paume et de l’appliquer au doigt pour qu’il se fonde à la peau.

Pour finir le fixer avec la poudre compacte T Leclerc dans la teinte banane pour apporter de la lumière à l’ensemble du maquillage.

Pour traiter, on se démaquille avec la lotion Cetaphil (12 euros les 200ml) et sous sa crème habituelle on glisse soit le matin soit le soir le sérum Tiger Grass du Dr Jart (39 euros les 30 ml). Un sérum aqueux et léger qui apaise l’apparence des rougeurs et aide à renforcer la peau contre le dessèchement.

Pour les cicatrices : il faut choisir un correcteur fluide couvrant. Mon préféré est incontestablement celui de KVD j’ai nommé le Good Apple (29 euros), fluide mais hyper couvrant. Aucune cicatrice ne lui résiste. Sa couvrance est intégrale et légère

Sa texture est indétectable. Enrichi en extraits de pomme et de framboise il nourrit et hydrate la peau. Evidemment il est aussi génial sur les cernes. A avoir donc dans son vanity.

Pour traiter, on applique généreusement en massant la crème Cicaplast de la Roche Posay ou Cicalfat d’Avène (10 euros chaque environ).

Pour les boutons et/ou une rougeur par ci par là : je conseille de ne pas appliquer de fond de teint mais juste de couvrir l’ennemi en place. Et là celle qui ne connait pas la nouvelle version de Secret Camouflage de Laura Mercier (34 euros) doit y remédier car c’est une réelle découverte pour moi. Dorénavant ce correcteur en forme de stylo vient de se hisser dans mon top 3 d’indispensable. 1 coté correcteur, l’autre illuminateur. Très pigmenté, cet anti-cernes crémeux lumineux masque instantanément les imperfections les plus difficiles à estomper et illumine efficacement la zone située sous les yeux.

Ses propriétés nourrissantes protègent la peau des inflammations et intensifient l’hydratation pour une tenue confortable, tout au long de la journée. De plus il est disponible en 16 teintes !

Pour traiter: On boit pendant 1 mois une tasse par jour de l’infusion de Krème (18 euros les 60g) . Parce qu’une peau saine commence par une digestion saine. Une alchimie de 7 plantes anti-inflammatoires mariées à des extraits gourmands de pomme, citron et groseille, en collaboration avec l’infuseur Kodama, trois fois primé Gault & Millau. À la clé : un meilleur transit intestinal pour une peau plus nette et lumineuse.

Sur les boutons : La lotion asséchante Mario Badescu (19,90 euros), LA solution incontournable contre les boutons. Reconnue pour sa capacité à assécher les points blancs en une nuit. Ce soin anti-imperfections efficace et à action rapide est formulé avec de l’acide salicylique, du soufre et de l’oxyde de zinc pour aider à débarrasser la peau des impuretés et traiter les boutons pendant votre sommeil. Elle Contient également de la calamine et du camphre qui contribuent à rafraîchir la peau et apaiser les éruptions cutanées.



Dans tous les cas, on s’asperge après le démaquillage d’hydrolat de rose (sans huile essentielle) qui apaise, régule et tonifie les peaux les plus compliquées.