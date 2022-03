Le contour de l’œil est une zone excessivement fragile, qui malheureusement est celle qui se ride le plus facilement et est souvent la plus difficile à traiter. Mais avec les bons produits, les ridules se lissent, la peau se réhydrate et le regard s’éclaire comme par magie. Pour se faire il faut choisir le bon contour des yeux adapté à sa problématique et son âge. Petit tour d’horizon de nos préférés à appliquer matin et soir sur une peau démaquillée.

Pour toutes :

Le masque yeux désaltérant Kadalys (29 euros les 20 ml) : un petit tube 100 % d’origine naturelle et Vegan qui réhydrate en profondeur les contours les plus frippés. Au Bio-actif de Banane Verte ce masque contour des yeux à la texture gel ultra fraîche réveille le regard. Celui-ci parait défatigué, plus lumineux et frais.

Formulé sans fragrance, il respecte le délicat contour de l’œil et convient à tous les types de peaux.

Pour les 25-35 ans : principale problématique : prévenir et réhydrater en profondeur sans surcharger sinon le maquillage coule.

–Le fluide hydratant contour des yeux Etat Pur (17,50 euros les 15 ml) : une texture légère et fraiche composée d’eau isodermique, de glycérine et d’acide hyaluronique. Le contour de l’œil est hydraté, la peau lissée. L’huile de tournesol nourrit et renforce le film hydrolipidique.

–Dermalogica stress positive eye lift (75 euros les 25 ml) : La solution idéale pour les yeux marqués par la fatigue et le stress ! Ce soin contour des yeux 2-en-1 ( à la fois soin et masque anti-cernes) réduit efficacement les poches, cernes, et ridules de déshydratation pour un regard plus lumineux, reposé ! Les poches et les cernes sont estompées, le regard tonifié.

Pour les 35-45 ans : les ridules sont apparentes, le contour de l’œil est moins lumineux.

–Advanced Génifique yeux Lancôme (54 euros les 15 ml) : L’emblématique crème yeux de chez Lancôme bénéficie à présent de l’expertise unique dans la science du microbiome. Sa formule brevetée, prouvée pour renforcer la barrière cutanée du contour des yeux, est enrichie en millions de fractions de pré- et probiotiques, qui fournissent des nutriments essentiels pour la peau. La peau récupère +70%* plus vite, elle paraît plus forte et protégée contre les agressions extérieures. Elle convient aux yeux sensibles.

–Active repair Estherderm (48 euros les 15 ml) : ce soin redonne rapidemment et durablement fermeté et tonicité à la peau fragile du contour de l’œil. Le soin réparateur jeunesse restructure, régénère et fortifie la zone fragile du contour de l’oeil. Son action décongestionnante réduit visiblement l’apparence des cernes et des poches.

Pour les 45-55 ans :

–Intensive hyaluronique sérum yeux Esthederm (40 euros les 15 ml) : Un sérum yeux composé d’un complexe breveté de 3 formes différentes d’acide hyaluronique qui permettent de pénétrer dans les couches profondes de l’épiderme pour re-densifier les tissus en les gorgeant d’eau. Hydra-repulpant du contour de l’œil, ce soin repulpe la zone creuse de la vallée des larmes et lisse visiblement les rides du contour de l’oeil.

Résultats : Le contour de l’oeil est intensément hydraté. Les rides sont lissées. La zone creuse de la vallée des larmes est repulpée. Le regard est éclairé et défatigué. Appliquer matin et soir, seul ou en sérum, sous la crème du contour de l’oeil habituelle.

–Le Fluide Contour des Yeux à la Rose Noire Sisley (116 euros les 14 ml), véritable concentré d’actifs emblématiques de la Collection Rose Noire, défatigue, lisse, revitalise et illumine le contour des yeux en un seul geste.

Cette zone particulièrement fragile est défroissée, lissée pour un regard visiblement plus jeune. Les cernes paraissent moins visibles et les poches réduites. Plus frais, reposé le regard est plus lumineux, il rayonne de jeunesse et de beauté.Sa texture émulsion rosée se transforme, à la surface de la peau, en un gel frais et fondant.

Son applicateur céramique froid procure une sensation de fraîcheur immédiate et favorise le massage.

Formulé sans huiles essentielles, ce soin est naturellement parfumé grâce à l’eau de Rose de Mai.

Pour les + de 55 ans :

-La crème yeux intégral Anti-age de Sisley (173 euros les 15 ml) : Sisley apporte une réponse absolument complète en luttant contre les signes visibles liés aux 3 types de vieillissement : génétique et environnemental, mais également, désormais, liés au mode de vie personnel.

Les extraits de Mimosa de Constantinople et de Lindera, associés au complexe protéique de Levure et de Soja, contribuent à ré-énergiser le contour de l’œil et à réduire les rides et ridules pour un regard visiblement plus frais et rajeuni.

Enrichi en extrait peptidique de Soja, ce soin raffermit les paupières supérieures pour un regard redessiné et plus ouvert, comme agrandi.

Les rides verticales du dessus de la lèvre, zone particulièrement marquée par les facteurs comportementaux (tabac, soleil,…), sont visiblement lissées.

Enfin, l’extrait de Fruit de la Passion favorise la réduction de l’apparence des poches.

Le contour de l’œil est hydraté. Le regard est comme défroissé, reposé et lumineux. L’effet fraîcheur est instantané.

–L’Intensive EyeLip Joelle Ciocco (138 euros les 15 ml) est idéal pour réduire rides et ridules tout en hydratant intensément, grâce à sa concentration en acide hyaluronique et en algues vertes. Ultra nourrissante, l’huile d’onagre améliore la texture de la peau, tout en faisant bénéficier aux contours de l’œil et des lèvres d’une action protectrice longue-durée. Ses huiles végétales de ricin et de bourrache participent à mieux protéger ces zones délicates et fines, tout en apaisant et en revitalisant. Enfin, les extraits de levure de bière renforcent le microbiote cutané.

Pour les yeux atopiques : une innovation signée Bioderma . Le soin 3-en-1 quotidien des paupières irritées : apaise, répare et démaquille. Atoderm Intensive eye est le premier soin 3-en-1* spécifiquement formulé pour les paupières irritées :

1) Apaise immédiatement les irritations, sécheresses, sensations de démangeaisons. Atténue les rougeurs. Effet décongestionnant. L’enoxolone cible les facteurs impliqués dans les sensations de démangeaisons pour apaiser durablement la peau.

2) Répare les zones fragilisées et protège la peau durablement.

3) Elimine le maquillage et nettoie les impuretés sans agresser la peau grâce à l’association de 3 huiles.

La technologie exclusive LipigeniumTM relance la production des lipides et rétablit une barrière cutanée efficace. Le complexe breveté Skin Barrier Therapy™ permet de limiter l’adhésion de certaines bactéries (staphylocoque doré) à la surface de la peau. Ces bactéries peuvent être à l’origine de l’aggravation de la sécheresse cutanée. L’acide hyaluronique, naturellement présent dans la peau, forme un film hydratant non occlusif. Il maintient l’eau à la surface de la peau et agit donc comme un véritable réservoir. La peau est apaisée, renforcée et retrouve durablement son confort.

En période de crise : nettoie les paupières en douceur, apaise l’irritation et la sensation de démangeaison, répare la peau. En rémission : nettoie et élimine le maquillage, hydrate et nourrit, renforce et respecte la peau. Au quotidien : stoppe le cercle vicieux de la récidive en renforçant la barrière cutanée pour prévenir les nouvelles crises.

Testé et approuvé par l’Association Française de l’Eczéma, recommandé par l’Association Française pour la Prévention des Allergies