Halothérapie par Bloom

L’halothérapie vient du mot grec “Halos” qui signifie sel, c’est donc la thérapie par sel. Ce minéral a de nombreuses vertus assainissantes et apaisantes. Le sel utilisé chez Bloom provient de l’Himalaya, un sel particulièrement riche et qui tire sa couleur rose en minéraux et en fer.

Des séances de méditation à la carte sont proposées dans cet espace salin, tout comme de la méditation libre avec nos enregistrements. Confortablement assis dans la chambre de sel, il vous suffit de vous détendre en respirant l’air salin. Passer 45 minutes dans une chambre de sel équivaut à passer 3 jours en bord de mer. Respirer l’air salin contribue à réduire le stress et à garder une peau plus saine. En pratique c’est un moment de détente hors du commun. J’ai adoré visuellement et émotionnellement cet espace dont la lumière douce et bien faisante m’a plongé dans un état de relaxation profonde. J’ai opté pour la version seule (sans méditation guidée) accompagnée par une musique douce tout le long de la séance. (forfait sur mesure, de 17 à 26 euros).

Tout cela se passe au Bloom Studio, une petit cocon où l’on prône la Méditation moderne, le yoga, le soundbath individuel ou groupés, en présentiel ou en ligne, les massages, et l’halothérapie. Si vous avez un peu de temps je vous conseille une séance de halothérapie associée à un massage ou à un soundbath. Un pur bonheur. on en ressort ré-energetisée …. profondément. Namaste.

Studio Bloom

4 rue Etienne Marcel, Paris.

http://www.welovebloom.co