La trotinette des 6-12 ans !

Je vous avez déjà écri sur la trottinette évolutive Micro pour les 2-6 ans. Ma fille l’a adoré. Seul hic ,elle grandit très vite, et rapidement du haut de ses 4 ans elle devait se plier pour pouvoir en faire . Pas très bon pour son petit dos.

En regardant dans la rue je me suis aperçue que les enfants passaient ensuite à une 2 roues. Mais à 4 ans ? Non ! Alors il fallait trouver une digne remplaçante à sa troti adorée. Rose de surcroit.

En regardant sur le site de Micro Mobility, nous avons repéré toutes les 2 une micro 3 roues adaptées à sa taille, qui se plie et dont les roues brillent grâce à des LED. Juste génial ! On l’a customisé à son gout : une licorne rose , des franges de guidon multicolores, et la voici se faufilant partout. Elle est enchantée .

Personnellement ce que j’aime toujours autant c’est une qualité sans faille, elle est garanti 4 ans , elle est également pratique car se plie vraiment facilement et surtout elle est parfaitement adaptée à la corpulence et à l’âge de ma fille.



Trottinette Micro mobility Led pliable : 149 euros.

https://www.micro-mobility.fr