Stylo Correct de Sisley, la révolution make-up

Plus besoin de filtre sur son smartphone, ce premier correcteur de teint camoufle les imperfections de la peau avec subtilité, et contribue à minimiser leur aspect. Il les corrige « on the spot » et jour après jour, grâce à son action soin pour les rendre moins visibles.Grise mine, petits boutons, cernes, taches pigmentaires, ridules : à chaque problème sa solution. Après Phyto-Cernes Éclat qui masque les cernes et les marques de fatigue et l’enlumineur Stylo Lumière qui éclaire les zones du visage, le Stylo Correct parachève la routine « Teint Parfait ».

La matière, couvrante mais légère, se fond si bien avec la peau qu’elle en devient imperceptible. Il suffit d’appliquer la pointe du stick sur les imperfections pour les voir disparaître, puis d’utiliser l’embout afin d’estomper les éventuelles démarcations.

Effet soft focus et éclat immédiat, la peau paraît plus homogène, les taches pigmentaires sont masquées. Adieu pores dilatés, petits boutons, ridules, aspérités, taches ou rougeurs !

Il camoufle les imperfections de la peau sans la dessécher. Au fur et à mesure des utilisations la peau parait de plus en plus belle. L’alpha-bisabolol d’origine naturelle apaise la peau.

Application précise, design 2 en 1, légèreté, facilité d’utilisation : le stylo Correct coche toutes les cases.

Sa silhouette « slim » et nomade se glisse partout, pour en faire le complice idéal, toujours prêt pour une retouche à tout instant.

Son format « Smart », double embout, présente, d'un côté, une mine fine pour une application précise sur les micros zones, de l'autre, un embout mousse pour estomper la matière.

A chaque peau sa couleur

Pour s’adapter à un maximum de carnations, la gamme compte 11 teintes différentes un sous ton neutre et cinq niveaux d’intensité : fair, light, medium, dark, deep.



Qui dit mieux ?