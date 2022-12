Et oui on ne se maquille pas de la même manière à 20 ans et à + de 45 ans. Ridules, rides, manque d’élasticité de la peau, obligent à revoir son petit rituel. Voici donc les indispensables make-up des + de 45 ans :

-Un recourbe cil : c’est un passage obligé pour agrandir l’œil. A utiliser avant l’application de son mascara et non pas après car sinon les cils cassent. A shopper selon sa forme d’œil, chez Séphora ils orientent bien. Personnellement j’ai celui de la marque éponyme.

-Un blush crème, car il renvoie mieux la lumière et ne marque pas les plis de la peau. Mes chouchous : ceux de chez Nars et chez Trinny London. Ils s’appliquent au doigt et se fondent immédiatement à la peau. Impossible de se louper, effet naturel garanti.

-Un blur pour flouter ces vilaines rides du contour des yeux et de la bouche.

Chez Laura Mercier (sans silicone, bravoooo !) il s’applique avant son maquillage et après sa crème de jour, plutôt uniquement où le besoin se fait sentir. Puis hop on se maquille.

Chez Trinny London (hé oui encore elle car cette marque est dédiée au plus de 40 ans, elle connait donc bien ce genre de problématiques) : là c’est après le maquillage, on l’applique en tapotant comme si on voulait faire entrer la texture dans la ride. Effet garanti !

-On oublie le fond de teint sur la totalité du visage, on ne l’applique que sur les tâches ou autres imperfections.

-On use de la poudre libre (Laura Mercier, T leclerc) sur le contour des yeux pour éviter les yeux de panda et sur la ligne médiane pour matifier sans alourdir.

-On s’offre un vrai massage Kobido qui repulpe immédiatement le visage et redonne quelques années instantanément (à faire en cure puis en entretien chaque mois) : sur Paris dans un lieu très confidentiel sur rendez-vous au 06.58.48.95