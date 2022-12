Total Crush : les soins Weleda

Rhoooo c’est mon total crash de la saison : les soins Weleda ! Pourquoi ? Et bien car ma peau ultra sensible, intolérante, rougissante, parfois boutonneuse et mature les adorent ! Une heureuse découverte faite par hasard . je reçois des produits pour un sujet sur la grenade (anti-âge). je teste …. et là c’est la révélation, je dit oust à tous mes autres produits (sauf le contour des yeux) et ma peau en est reconnaissante.



Toit d’abord, le lait et le tonique Weleda à l’hamamélis, la peau peau retrouve confort et est parfaitement démaquillée tout en douceur . L’équilibre cutané est préservé, les fonctions protectrices respectées. La peau ne tiraille pas. L’hamamélis apaise et resserre les pore, tandis que les huiles essentielles éveillent les sens.

Puis vient le duo crème jour/nuit à la grenade. ma peau de 48 ans a besoin de tendresse mais aussi d’efficacité. Très difficile à trouver. Et là ça y est ! Ce duo atténuent les signes de l’âge, ont une action anti-oxydante et protectrice… visiblement.

La crème de jour protège en plus la peau des effets des radicaux libres tandis que le crème nuit répare.

Ce qui ne gâche rien , le tube en aluminium et les prix doux (compter 23 euros chaque)

Convaincue par les produits cités plus haut je continue désormais mon rituel par la crème corps à le Grenade. Ce lait corps régénérant, grâce à ses ingrédients aux propriétés antioxydantes, tonifie, raffermit et stimule le renouvellement cellulaire des peaux matures, qui retrouvent une seconde jeunesse.