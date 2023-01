Elixir Vitae sérum yeux, Tata Harper

Une fois n’est pas coutume, je devais faire un gros sujet sur les contours des yeux dernière génération. J’en ai testé pas mal. Sincèrement rien de bien nouveau en terme de résultats. J’avais donc un peu laissé tombé le sujet, quand j’ai testé la nouveauté Tata Harper tout a changé.

Je vous explique, j’ai bientôt 49 ans donc des rides et ridules sur le contour des yeux et des lèvres. J’ai testé pendant 28 jours l’Elixir Vitae Serum et mon regard à changé, car ce sérum d’une puissance surnaturelle pour le contour yeux cible les rides sévères redonne l’apparence de la jeunesse et du volume.

Composé de 63 ingrédients haute performance, il redonne de la jeunesse au contour des yeux. En voici quelques uns :

Quatre puissants neuropeptides extraits de fleurs procurent un effet relaxant et lissant pour réduire l’apparence des rides même les plus profondes.

L’herbe de l’immortalité est une plante adaptogène naturelle et l’hélianthème est un antioxydant riche en polyphénols. Ensemble, ce duo offre une mine de bienfaits, comme l’amélioration de l’apparence des rides, la fermeté, l’aspect lisse et l’élasticité. L’herbe de l’immortalité, également appelée jiaogulan, herbe miracle ou ginseng du Sud, est une plante vivace grimpante originaire d’Extrême-Orient. L’hélianthème, cultivé en Méditerranée, fait appel à la technique du brûlage pour se régénérer et se multiplier. Il constitue la plante la plus fortement concentrée en polyphénols d’Europe, et est traditionnellement utilisé dans le thé. Il est connu pour sa puissante action antivirale et antioxydante.

L’algue rouge cible l’accumulation de graisse sous les yeux pour améliorer l’apparence des poches et réduire visiblement le gonflement. Il s’agit de la première algue rouge à être cultivée à l’aide de la technologie de photobioréacteur, fruit de 6 années de recherche et de développement, récompensée d’un prix d’innovation pour son caractère révolutionnaire

L’Écorce de cèdre de l’atlas : Son action anticernes naturelle stimule la dynamique des fluides pour atténuer l’apparence des cernes. Le cèdre de l’Atlas est originaire des montagnes de l’Atlas, dans le Nord de l’Afrique et de l’Algérie, mais il est principalement présent au Maroc. L’huile de cèdre de l’Atlas est extraite de l’écorce de l’arbre. Elle est généralement connue pour ses propriétés aphrodisiaques, mais les Égyptiens l’utilisaient aussi dans le processus de momification.

Les Bioflavonoïdes d’orange daidai favorisent la circulation pour éclaircir l’apparence des cernes, réduire les poches et atténuer les zones sombres. Le daidai est une variété asiatique d’orange amère, dont le nom signifie « plusieurs générations », car le fruit peut rester sur l’arbre pendant plusieurs années s’il n’est pas cueilli.

Les Polyphénols d’écorce de magnolia + airelle : L’airelle contient des polyphénols antioxydants qui favorisent la circulation, tandis que les polyphénols d’écorce de magnolia contiennent des composés bioactifs aux propriétés anti- inflammatoires reconnues. Ensemble, ce duo revigore la peau et réduit l’apparence des cernes. L’airelle est récoltée à partir des fruits des arbustes qui poussent à l’état sauvage dans le Nord et l’Est de l’Europe. L’écorce de magnolia est directement prélevée à partir du tronc de l’arbre, puis séchée, bouillie, passée à la vapeur et enroulée dans des récipients cylindriques.

Malheureusement son prix de 372 € pour 50 ml est un peu excessif, mais en comparant à des injections, cela se vaut finalement.

Seul hic, je ne vois pas comment je vais pouvoir désormais m’en passer , suis totalement accro !