L’indispensable: Aiwrap Complete de Dyson

Attention, attention c’est sans appel, ce Dyson est un truc de dingue !!!!

Je vous explique tout :

Tout d’abord présentation de mes cheveux : avec l’âge mes belles ondulations ont été remplacées par une masse mousseuse et sèche, des pointes qui cassent régulièrement et des cheveux fins …. Je m’en suis sortie jusqu’à présent à force de brushings raides, et quand j’allais chez le coiffeur je demandais des ondulations du genre « Les 3 drôles de dames », qui tenaient je dois l’avouer plus ou moins bien. J’ai investi en brosses en tout genre, en produits coiffants, masques et shampoings. Bons investissements mais malheureusement pas suffisants.



J’avais, comme tout le monde, entendu parler de Dyson et de son Airwrap Complete. Mais je n’avais jamais vraiment pensé que cela pouvait être aussi révolutionnaire et allait changer ma vie.

Quand j’ai reçu le paquet, je ne m’attendais pas à une si grande boite. J’ai ouvert comme une enfant son cadeau de Noël… La boite Airwrap Complete long (pour cheveux longs) contenait un coffret de rangement, absolument magnifique, qui renfermait un tas de trésors : un embout de séchage lissant, un rouleau long de 30 mm (pour créer des boucles volumineuses dans les deux sens, avec un seul rouleau), un rouleau de 40 mm (pour créer des boucles souples et pleines de mouvement dans les deux sens, avec un seul rouleau), une brosse de lissage dure (pour lisser les cheveux sujets aux frisottis grâce à des picots durs pour des coiffures plus raides), une brosse ronde (avec des picots longs et fins qui dirigent l’air jusque dans les cheveux pour leur apporter du volume, créant de la tension afin de coiffer les cheveux tout en les séchant). Et une brosse de nettoyage du filtre.

En gros le parfait kit de la super coiffeuse ! J’étais très excitée mais je dois l’avouer bien embêtée car je n’ai jamais été capable de me faire un seul brushing convenable.

Curieuse je m’y suis mise tout de suite, sur cheveux secs. J’ai tenté ma fameuse coiffure « 3 drôles de dames » et en 10 mn chrono c’était fait. Pas parfait mais franchement je n’avais jamais été aussi bien coiffée ! Evidemment depuis je suis passée experte en boucles !!!! Une révolution !!! Comment ? je vous explique :

En vrai on ne fait rien : comme par miracle la mèche choisie s’enroule autour de l’embout, on chauffe, on refroidit et c’est fait. On peut même choisir le sens de la boucle que l’on souhaite en un clin d’œil. Je sais cela parait incroyable, mais je vous assure …. C’est vraiment aussi simple que cela.

Idem pour les autres embouts, on passe juste le Dyson, les cheveux sont raidis, impeccables. Il n’a jamais été aussi facile de se coiffer, je vous le dis, cela a changé ma vie. Une vraie révolution. Fini les brushings des coiffeurs ! Vive les économies et un style impeccable.

L’astuce : à faire sur cheveux humide, d’ailleurs un embout de pré-séchage est fourni. Le résultat est encore plus bluffant et tient vraiment parfaitement plusieurs jours.

Comment cela fonctionne ? 3 réglages de la chaleur, 3 niveaux de température, 3 vitesses de flux d’air. Comme le sèche-cheveux Dyson SupersonicTM et le Dyson CorraleTM, le Dyson AirwrapTM est doté́ de la technologie du Contrôle Intelligent de chaleur, permettant aux personnes soucieuses de leur style d’obtenir le résultat souhaité à une température plus basse pour éviter que leurs cheveux ne soient endommagés. Grâce à un phénomène aérodynamique connu sous le nom d’effet Coanda, le Dyson AirwrapTM permet de se coiffer en utilisant uniquement de l’air combiné à de la chaleur douce. Le résultat, que l’on choisisse de boucler, d’onduler, de lisser ou de sécher les cheveux, crée un look naturel.



Mon modèle : celui en édition limitée, le coloris Bleu Pervenche/Rosé.

La nouvelle édition limitée Bleu Pervenche/Rosé offre une texture semblable à de la porcelaine. C’est le résultat de couches supérieures de peinture satinée appliquées avec précision. Sec au toucher, le résultat final a été obtenu après de nombreuses séries d’expérimentations – conçues pour évoquer la finition soyeuse et lisse de la céramique non émaillée. Ces qualités de protection contre la chaleur correspondent également à la technologie de contrôle intelligent de la chaleur du Dyson SupersonicTM, du Dyson AirwrapTM et du Dyson CorraleTM, qui empêche l’exposition à une chaleur extrême pendant le coiffage. Chacun de ces appareils est équipée d’un thermistor à billes de verre qui mesure la température jusqu’à 100 fois par seconde, afin de ne pas causer de dommages thermiques irréversibles.

En imitant la céramique avec cette finition, les ingénieurs Dyson explorent pour la première fois les finitions qui pourraient se prêter à des pièces entièrement moulées, où la couleur est intégrée plutôt qu’appliquée sur le matériau. Cela rendrait possible une nouvelle génération de technologies de soins capillaires Dyson : des appareils toujours plus durables, dont l’aspect et la sensation sont aussi uniques que la technologie qu’ils contiennent, tout en utilisant le moins de matériaux possibles.

Petits plus non négligeables :

-Si vous vouliez le tester sachez que dans les boutique Dyson (à Paris à l’Opéra par exemple) les produits sont à disposition. Vous pourrez donc l’essayer sur rdv et voir si ce produit vous séduit autant que moi. Mais prévoyez un gros coup de coeur, mes copines passent les unes après les autres l’essayer à la maison et repartent conquises, prêtes à tout pour posséder ce coffret magique.

-Une appli myDyson où l’on trouve des Masterclass coiffure pour trouver l’inspiration pour se coiffer et perfectionner sa technique grâce aux conseils. Des tutos, conseils et guides d’experts pour perfectionner son utilisation des différents embouts et accessoires, selon son type de cheveux et son style.

Dyson Airwrap Complete Long, 549 euros le coffret complet.

www.dyson.fr