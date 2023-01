Magic nails pour les enfants à l’imagination débordante. 

On avait déjà adoré les kits vernis DIY de chez Nailmatic, leur vernis tout fait qui s’enlèvent à l’eau et au savon. Mais là ….. c’est la folie, je vous l’écris, le chante, nous – la mère et la fille de 5 ans – avons testé et méga approuvé les planches de stickers pour les ongles des kids de chez Nail Matic. Leur taille a été spécialement adaptée pour leurs petites mains, les motifs plus kawaï les uns que les autres ravissent nos petites têtes blondes. Je dois avouer que j’ai demandé à ma fille de m’en appliquer également car on se prend au jeu et le résultat est bluffant.



TROP FACILE : il suffit de coller une gommette par ongle pour se laisser embarquer dans l’univers de son choix.

Comment ça marche ? ça se colle et se décolle, tout simplement.

Cela tient longtemps? 1 à 2 jours.

Le sticker reste en place si l’enfant se lave les mains mais il se décolle dans le bain. Attention à ne pas le faire disparaître avec l’eau du bain, par respect pour l’environnement.

On le jette où ? Dans la poubelle spéciale recyclage. On peut aussi lui donner une seconde vie en le collant dans un joli carnet :)

2 modèles de planche au choix,

5,90 euros la planche de 72 mini stickers.

www.nailmatic.fr