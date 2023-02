Océopin Huile et Crème Anti-Âge : Un duo incontournable

SI vous ayez la peau sèche, déshydratée, fragile et terne, vous devez sans aucun doute utiliser ce duo huile/crème visage anti-âge à base de graines de pin maritime de la marque Océopin. Pourquoi cette affirmation ? Parce que tout simplement c’est prouvé scientifiquement : Ces produits de la marque Océopin sont bourrés de principes actifs, en dosage différents – bien évidemment – suivant si c’est l’huile ou la crème, tels que les acides gras essentiels et également les acides gras saturés ; cet alliage en fait son efficacité et il permet le renouvellement cellulaire, le maintien de l’élasticité et de la fonction barrière de l’épiderme. On y trouve également de la vitamine E et de phytostérols aux vertus anti-oxydantes et revitalisantes.

L’huile Bio se distingue de la Crème Anti-Âge par sa haute concentration en polyphénols et ces derniers ont un rôle qui est celui de protéger les tissus en luttant contre les radicaux libres. Son action ralentit le processus de vieillissement cutané.

L’huile Bio et la crème anti-âge Océopin sont plutôt destinées aux 25/40 ans.

Ces deux produits ont une action conjointe très performante car ils se complètent parfaitement donc à utiliser ensemble : l’Huile visage et la crème anti-âge nourrissent et hydratent en profondeur l’épiderme ce qui a pour résultat une peau plus jeune, plus souple, raffermie, repulpée avec un éclat visible.

Huile Visage Océopin 15ml – 42€

Crème anti-âge Océopin 50ml – 52€