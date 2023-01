Un bougie parfumée pour l’hiver

L’hiver j’ai envie de me pelotonner sous une couverture, lire un bon bouquin au crépitement de la cheminée, enveloppée d’une fragrance réconfortante. Autant vous le dire je suis passée experte en fragrance pour la maison et mes préférées sont pour cette saison huge par excellence, les bougies.



Evidemment il y a les incontournables de chez Diptyque (à partir de 56 euros) :

Feu de Bois : Cette senteur iconique évoque l’odeur d’un feu de cheminée. Le bois crépite par instants, les bûches au parfum dense et fumé se consument lentement.

Sans oublier Opopanax, L’une des résines les plus extraordinaires, cousine de la myrrhe et du benjoin. Venue d’Orient, elle fut jadis utilisée comme remède aussi bien que comme parfum. L’opopanax apaisait instantanément de sa senteur enveloppante, baumée, à peine vanillée. Et Pomander : Des épices à profusion, des écorces confites aux senteurs gourmandes de l’hiver. On prépare les fêtes et on pique les oranges de clous de girofle odorants… C’est alors que la maison se parfume de délicieuses notes épicées et fruitées.

Cette année je suis moins fan de leur création saisonnière : Sapin, bougie neige et bougie étincelante.

En revanche dans cette catégorie j’aime tout particulièrement celles de Nicolaï ( à partir de 53 euros): Au coin du feu, La sensation de la chaleur réconfortante d’un chalet au bord d’un lac gelé, dont la cheminée crépite. D’intenses notes boisées fumées réchauffent l’ambiance.

Pain d’épices: Un heureux mélange de cannelle, gingembre, orange et de clous de girofle dont les facettes addictives et moelleuses vous enveloppent de douceur.

Résine de pin: Une promenade dans les immenses forêts de conifères dont les branches touffues recouvertes d’une neige généreuse s’agitent au gré du vent : une fraîcheur résineuse et délicatement acidulée.

Et pour finir, une petite marque française absolument géniale : Mezzanine Paris, Des senteurs subtiles composées à Grasse par des maitres parfumeurs, puis mise en cire selon un procédé artisanal au pays Basque. Les compositions sont 100% naturelles à la cire végétale et aux extraits de cire d’abeille. la mèche est en coton. Les bougies s’enveloppent d’une toile de lin brodée façon furoshiki, la méthode de pliage japonais pour un emballage éthique et durable (à partir de 47 euros). Ma préférée pour affronter l’hiver, Noël : Un vent d’hiver soufflant dans les forêts enneigées de Laponie, sous la lueur d’un ciel d’étoiles. Notes aromatique fraîche, aiguille de pin, sous-bois & cèdre.