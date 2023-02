Au secours, mon maquillage coule !

Depuis quelques temps, me voilà au bout de 1 h avec des yeux de panda… Pourquoi? car mon maquillage des yeux coule irrémédiablement. Avec le froid mes yeux produisent plus de larme et c’est la catastrophe. J’ai donc acheté un mascara waterproof, toute contente de moi, je me maquille et paf ! rebelote !

Ce que je ne savais pas c’est que bien plus que le mascara, c’est le crayon qui coule et migre … Et dans ces cas là: on mise sur un super crayon waterproof. si comme moi vous pensiez que c’était réservé qu’aux filles qui souhaitaient être maquillée pour faire leur longueur et bien c’est faux archi faux. c’est e fait un produit génial quand il fait chaud, que les yeux sont humides ou que l’on souhaite en effet piquer une tête et ressortir comme une publicité.

J’ai donc décidé de vous faire un petit topo des différents produits existants sur le marché qui ont spécialement retenus mon attention.

Tout d’abord sachez qu’il existe tout comme pour des crayons classiques différentes intensité de teintes (en l’occurrence je n’utilise que du marron). Et que ces crayons ne se travaillent pas car ils sèchent quasi tout de suite. donc pour avoir un effet un peu plus travaillé on l’applique au pinceau ou avec la mine en biais, ce qui donnera une ligne moins nette.



Tout d’abord les mordorés : Couleur qui magnifie toutes les couleurs d’iris, elle n’est pas facile à trouver d’ordinaire alors en waterproof bonjour la galère. mais en voici 2 parfaites : Mac Colour Excess, skip the waitlist (26 euros), sa tenue est à toute épreuve. Chez Rimmel , le Brown 003 scandal eyes est bluffant car il a un rendu quasi identique en texture qu’un crayon classique. Le trait peut légèrement être travaillé pour plus de fondu (13 euros).

En marron classique, j’aime particulièrement ,toujours chez Rimmel, le Chocolaté 002 scandale eyes pour les même raison que le précédent. Chez Too Faced en Chocolaté, le killer liner a une tenue qui dure 36 heure. Vous pouvez donc pleurer, danser, skier ou nager sans crainte d’une seule bavure (21 euros).