Can’t stop loving you By Kilian

Nul ne tombe amoureux de la perfection. Vous pouvez être attiré par quelqu’un de magnifique mais ce n’est pas ce qui vous en fera tomber amoureux. Vous tombez amoureux de ses imperfections, de ce qui le/la rend unique à vos yeux.” Kilian Hennessy.

Can’t stop loving You, le nouveau parfum de KILIAN PARIS constitue une véritable déclaration d’amour, juste à temps pour la Saint-Valentin. Créé par le Fondateur Kilian Hennessy en collaboration avec le parfumeur Alberto Morillas, Can’t stop loving You rejoint la famille olfactive des Fleurs Narcotiques, avec comme pièce maîtresse de la création la Fleur d’Oranger d’Afrique du Nord. Symbole d’amour éternel, elle traduit l’émotion portée par le nom du parfum, aux côtés de la Paradisone, un mélange éthéré de jasmin qui suggère un paradis à l’état pur.

Au cœur de la fragrance, l’absolu de Miel de Provence fait son entrée au répertoire d’ingrédients KILIAN PARIS, en lui conférant une délicieuse french-touch. L’absolu de Vanille de Madagascar ajoute une incitation au plaisir doublement gourmande, tandis que les notes de Mousse de Chêne apportent une intensité terreuse. L’extrait d’encens de Somalie apporte sensualité, volume et mystère.

Le désir s’intensifie quand Can’t stop loving You s’entoure de l’un des ingrédients favoris de Kilian Hennessy, l’absolu de Ciste Labdanum. Une gomme fortement ambrée, de type balsamique, récoltée à la main depuis plus de 100 ans en Andalousie, au Sud-Ouest de l’Espagne – une région chère au Fondateur, où il décide de s’installer.

Le Ciste Labdanum se protège lui-même du soleil et de la chaleur en produisant une gomme qui enveloppe les rameaux et les feuilles, un symbole de vérité naturelle. Etant l’une des matières premières les plus sensuelles du monde de la parfumerie, il apporte une dimension solaire au parfum : “C’est un ingrédient qui, porté sur la peau, n’a rien de comparable, c’est la sensualité à l’état pur”, explique Kilian Hennessy.

Cette caractéristique fait écho à la conviction du Fondateur inspirée du divin bouclier d’Achille, gravé sur le flacon de parfum rechargeable à l’infini, qu’un parfum peut être autant une arme de séduction qu’un bouclier protecteur.

À la fois sombre et lumineux, Can’t stop loving You est un parfum floral narcotique qui sème définitivement le trouble. 225 euros les 50 ml