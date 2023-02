T’as d’beaux Sourcils !

Quand il s’agit de maquillage, pas question de faire l’impasse sur les sourcils. Ils structurent le visage, défatiguent les traits. Fins, épais un seul objectif les dessiner.

Pour cela, voici nos chouchous pour avoir de beaux sourcils, sans passer par la case du définitif.



Tout d’abord on redessine savamment, pour cela on choisit au choix

-un stylo très fin, dans cette catégorie le crayon à sourcils de chez MAC est imparable. Doté d’une petite brosse le trait passe inaperçu, il se fond parfaitement.

-un crayon biseauté, et là le Dior accompagné de son Kabuki transforme n’importe quel sourcil très fin en un sourcil plus étoffé. Seul bémol, un nombre de teinte un peu juste à mon goût.



Pour celles qui souhaitent accentuer une teinte de sourcils ou l’amoindrir tout en étoffant la Brow Pomade du Boudoir du regard est définitivement le must-have. Ce gel s’applique avec un pinceau de la même marque. Ni vu ni connu, le résultat est impeccable.

Viens ensuite le mascara fixateur. Perso j’adore le Phyto Sourcils de Sisley, il fixe, étoffe, sans colorer.