Simon, le coiffeur préféré des enfants

C’est ma fille de 5 ans et demi qui a décidé de vous faire partager son affection toute particulière pour Simon, son coiffeur, qui prend soin de sa chevelure depuis ses 1 an :

« J’adore Simon, parce que il y a un télé avec des vieux Mickey, Simon est très gentil, il est rigolo, et il me coupe bien les cheveux, il ne tire pas les cheveux. En vitrine il y a Wonder Woman ou Super Man, et il y a une machine a photographier, j’aime y aller, c’est MON coiffeur pas celui de ma maman. Aussi il vend le shampoing que j’aime bien et on ne le trouve nulle part ailleurs et on me lave les cheveux dans une petite baignoire comme les grands. En plus c’était le coiffeur de mon frère qui a maintenant 22 ans. C’est mon préféré coiffeur ».

16 rue Vavin, 75006 Paris

01 53 10 08 12