La grosse tendance de 2023 va être sur l’effet « no make-up », sous entendue, on excelle dans l’art du maquillage pour se sublimer sans que personne ne le voit. Un moi en mieux savamment orchestré. Et là, on mise tout sur la bouche pour un effet lèvres mordues. Kesako ? la couleur de vos lèvres en légèrement plus soutenue juste ce qu’il faut pour apporter bonne mine et relief sans avoir l’air de rien.

On a testé beaucoup de rouges à lèvres et quelques-uns ont attirés notre attention :

Tout d’abord, le grand classique, indétrônable dans cette catégorie depuis sa création : La teinte Dolce Vita, en velvet lip pencil de chez Nars (32 euros). Sous forme de stylo, il colore la lèvre subtilement et son effet mat satiné apporte une touche de sophistication inégalable. Attention il est souvent rupture.



Plus mat, légèrement plus soutenu que le Dolce Vita, le velvet blur Stick Devoted de chez MAC, se travaille au doigt pour plus de naturel. Son plus : 12 heures de couleur tendance et une tenue ultra-légère en un seul passage. Il est aussi doux comme du velours (32 euros).



Pour celles qui préfèrent un effet satiné et un confort inégalé: le rouge à lèvre Gipsy de Nars, un mélange dynamique d’huiles de moringa et de graines de fruit de la passion qui renforce l’éclat de la couleur et hydrate les lèvres pour une tenue ultra-légère et une sensation inédite (30 euros).

Pour celles qui souhaitent ne pas faire l’impasse sur le soin tout en faisant attention à la planète / Le rouge à lèvre baume rechargeable de chez Kure Bazaar en teinte Amore (38 euros le rouge à lèvre, 22 euros la recharge). Il se glisse partout pour réparer et colorer en douceur.

Et pour finir pour celles qui veulent colorer sans aucun effet matière (si si cela existe et c’est juste dingue) le bisou balm de violette_fr en teinte Bêtise (30 euros). Attention il est également un rupture régulièrement.