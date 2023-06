Gel pailleté corps , nailmatic kids

Body Rollette est un soin ludique à l’aloe vera à appliquer généreusement, uniquement sur le corps (bras, jambes etc) mais pas le visage. C’est en effet une zone beaucoup plus sensible qui requiert des produit bien spécifiques. Des heures et des heures d’amusement garantis pour les petits comme pour les grands !

Tous les produits nailmatic kids sont testés dermatologiquement ; nous vous conseillons tout de même de faire un test sur une zone neutre comme l’intérieur des avant-bras car chaque peau peut réagir différemment.

Formule naturelle à 87%

Hydratant, et fruité

Conçu spécifiquement pour les enfants



Avec son applicateur bille, fini les paillettes qui volent partout, et comble de la folie, ces coller se déclinent en 5 coloris et parfums. (12,50 euros l’un)

www.nailmatic.fr