Summum du luxe , la maison Nicolaï signe une crème main hydratante et généreuse grâce à sa formule dotée de 96% d’ingrédients naturels. Enrichie en karaté et en huile de coco, elle est parfumée subtilement à la fragrance phare de la maison : Patchouli intense. Un confort immédiat et une enivrante senteur aux accents boisés et orientaux. une crème nomade à la texture idéale qui promet un émerveillement olfactif à chaque utilisation. 22 euros.