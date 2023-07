Les Solaires Aroma Zone

Changement climatique drastique ! Ce qui nous fait songer et surtout prévoir de trouver la crème solaire idéale pour une protection maximale au quotidien. Voici mon coup de coeur selon mes propres critères, soit :

Certifiés bio,

Non collant

Avec des filtres solaires 100% d’origine minérale,

Respectueux des écosystèmes aquatiques,

Qui ne blanchissent pas la peau.

Pour mon plus grand bonheur, Aroma-Zone lance pour cet été 2023 une gamme de soins solaires en adéquation avec toutes mes attentes. Et par le plus grand des hasards, c’était également le défi relevé par les équipes Recherche & Développement Aroma-Zone…tant mieux pour moi !

Ce soin solaire est composé d’huile végétale de fruit de la passion BIO. Pour la petite histoire, l’huile végétale de fruit de la passion est connue et reconnue pour ses propriétés antioxydantes et alliée au Pongamol, issu de l’huile de Karanja, elle renforce la protection solaire ainsi que la protection contre le photo-vieillissement. Si on ajoute de l’Oxyde de Zinc pour ses microparticules qui, en restant en surface de la peau, réfléchissent les UV, on se retrouve avec un solaire digne de confiance.

Ce que j’ai aimé et pourquoi? J’ai appliqué ce soin solaire sur le visage et le corps sans aucune trace de film blanc. Il n’est pas collant donc je n’emporterai pas toute la plage chez moi. Différents types de peau sont dans l’équipe de Vanitycase (européenne, asiatique, noire et métisse) et toutes ont décrété de concert pour convenir que ce soin convient à toutes les teintes de peau. Sa texture est légère, lactée ET résiste à l’eau. Petit plus non négligeable : sa formulation est destinée à toute la famille (enfants à partir de 3 ans). De plus :

-100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

-22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique (COSMOS ORGANIC)

-Son packaging est idéal pour le voyage grâce à son format 75ml, donc autorisé en bagage cabine.

Flacon de 75 ml SPF 30 filtre 96,7% des UV – 13,95€

Flacon de 75 ml SPF 50 filtre 98% des UV – 15,95€

La ligne de soin solaire s’est dotée d’un stick solaire SPF 50, d’un complément alimentaire, de gouttes auto-bronzantes ainsi qu’une huile protectrice cheveux.

www.aromazone.fr