Solaires 2023

Chaque année, il y a de nouvelles sorties solaires. Et il est assez rares que j’écrivent sur ces nouveautés spécifiques car elles en vaillent rarement la peine. Mais cette année c’est très différent, car 2023 en la matière est un très bon cru :

-Invisible Physical defense Dermalogica SPF 30 : Une protection solaire quotidienne formulée à base de filtres physique (minéraux) et invisible sur toutes les carnations afin d’offrir une protection contre le vieillissement cutané et la perte d’éclat liée à l’exposition aux UV et à la lumière bleue. Le tout sans traces blanches (54 euros). Parfaitement adapté aux peaux sensibles.

– Sun Sensitive visage de Lancaster : La technologie Full Light brevetée protège des rayons UVA/UVB/lumière visible/Infrarouges tandis que notre complexe Sunsicalm d’origine naturelle apaise et préserve la peau sensible des dommages causés par le soleil. Respectueuse de la peau et des océans, cette texture laiteuse légère et non grasse, invisible une fois appliquée, offre un fini hautement sensoriel. (38 euros).

-le Spray solaire pocket Bonpoint SPF 50+ : Le spray solaire invisible SPF50+ visage et corps, apporte aux bébés, aux enfants et aux peaux sensibles une très haute protection contre les UVA et UVB. Sa texture fluide ultra-légère se diffuse de façon homogène pour une application facile et agréable. Invisible et fine, elle ne laisse pas de trace blanche et ne tâche pas les vêtements.

Résistante à l’eau et à l’humidité, sa formule hautement naturelle hydrate la peau pendant 8H, la laisse douce et délicatement parfumée.(27 euros)

-Le Stick solaire SPF 50 de La Rosée offre à votre visage, vos lèvres et les zones sensibles de votre corps, une protection large spectre maximale contre les effets néfastes du soleil et le vieillissement cutané.Riche en huile d’abricot BIO, il nourrit votre peau pour un bronzage parfait et lumineux. Son format nomade en stick permet de l’emporter partout et de l’appliquer très facilement à tout moment de la journée.Grâce à une base naturelle et à un complexe de filtres organiques clean nouvelle génération, sa formule est sûre pour la peau, biodégradable, résistante à l’eau et sans impact significatif pour la biodiversité marine. Sa fragrance ensoleillée de vanille en séduira plus d’une (dès 3 ans, et convient aux futures mamans , 12,50 euros le stick)