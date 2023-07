Océopin made in Cap Ferret

La presqu’île du Cap Ferret est entourée par la magnifique et fragile forêt domaniale dunaire girondine. Nous sommes, ici, dans un pays de pins maritimes, de résine, de sentiers sableux, de fougères, de chardons bleus, d’oyats, d’ajoncs et d’immortelles. Bien souvent, les estivants traversent les villages en emportant comme souvenir de leurs vacances, l’air humé de l’océan avec un je ne sais quoi indéfini d’une odeur prégnante et somptueuse des pins mêlée au parfum de l’iode marine.

Ce que l’on ne sait pas de ce pin qui nous ravit par son parfum intense et sa voluptueuse odeur de sève et de résine, c’est que de ses lourdes pignes, on récolte les graines ou pignons d’où est extraite, par première pression, l’huile vierge bio qui compose la large gamme de soins Océopin.

Océopin est l’héritage culturel, familial et transgénérationnel qu’a reçu Marina Berger, la créatrice et gérante de cette jolie marque de soins implantée au Cap Ferret. Son arrière-grand-père était bucheron, Jean-Jacques Berger, son père, est premier producteur français de graines de pin maritime…et c’est une rencontre entre ce dernier et le professeur Robert Wolf, chercheur à l’Institut des Corps Gras de Bordeaux, qui a suscité, chez Marina et son père, l’envie de concevoir une ligne de soins cosmétiques qui puisent leurs bienfaits dans la végétation et les plantes du littoral de la Presqu’île.

Maintenant parlons un peu des produits « phare » de la gamme de soins Océopin :

L’Huile de Graines de Pin, mon chouchou, ma « petite robe noire » et que j’emporte partout. Elle est composée de plus de 70% d’acides gras essentiels – acteurs majeurs du renouvellement cellulaire, du maintien de l’élasticité du fascia et de la fonction barrière de l’épiderme. Riche en acide linoléique (55 %), en acides gras insaturés brevetés de la famille Delta 5 (pinoléique actif repulpant et sciadonique – actif redensifiant puissant) de la vitamine E (anti-oxydant) et de polyphénols (molécule qui permet de lutter contre les radicaux libres) font de l’huile de graines de pin une alliée indispensable de mon rituel beauté.

Quelques gouttes au lever, après un soin de nuit au rétinol, nourrit, repulpe, lisse et assouplit mon épiderme ; plus de tiraillements matinaux. On retiendra, également, que l’Huile de graines de pin maritime de par sa composition est la plus riche des huiles végétales du marché des huiles cosmétiques. ; que c’est un produit rare et très efficace spécifiquement pour contrer le processus de vieillissement cutané.

Flacon stilligouttes, 15ml 42€

La crème anti-âge Océopin, que j’utilise en duo de choc avec l’huile de graines de pin.

Cette crème est un soin matin/soir, personnellement que j’utilise uniquement le matin. C’est un véritable condensé de tous les bienfaits puisés sur tout le littoral ferret capien, exception faite pour la camelinemais indispensable. En effet, elle est riche en oméga 3 et apporte les acides gras et vitamines dont la peau a besoin au quotidien ainsi qu’un grand confort.

Ce soin est une véritable « Caverne d’Ali Baba » ! On trouve dans cette composition toute une synergie de principes actifs hautement biologiques, riche en huile de graines de pin maritime et en s’alliant à :

-du chardon bleu des dunes qui stimule la production des fibres de collagène et d’élastine, et qui a une action de jonction dermo-épidermique.

-de l’oyat bourré de polyphénols antioxydants qui stimule la production de collagène, maintient l’hydratation des tissus, tonifie, raffermit l’épiderme, protège de la sécheresse et aide à corriger les tâches pigmentaires en boostant l’éclat du teint.

-de l’ajonc, un puissant effet tenseur des fibroblastes qui raffermit la peau.

-de l’immortelle qui favorise la régénération de la peau. Les signes de fatigue et de l’âge sont ainsi atténués et la jeunesse de l’épiderme préservé.

Pour des résultats significatifs dès la première semaine : un épiderme plus jeune, éclatante, souple, hydraté, redensifié

Pot 50ml, 52 €

Le lait corps Océopin, un lait fluide et frais qui pénètre rapidement et laisse la peau toute douce et veloutée. Hydratant et ressourçant, il s’illustre par sa très haute concentration en actifs bio français inédits : pin maritime, arbousier, camomille romaine, souci des jardins et millepertuis. Délicatement parfumé, ce lait évoque la flore odorante du littoral atlantique. Il apaise et redonne toute sa souplesse. Non collant et sans fini gras et convient à tous les épidermes même les plus sensibles.

Flacon avec pompe 190ml, 38 €

La trousse de beauté (79 euros) est née d’une collaboration étroite et privilégiée entre Marina, la fondatrice d’Océopin et Héloïse alias Miss Maggie’s Kitchen/parsley . Sa forme pratique et généreuse offre un grand volume qui renferme 3 essentiels beauté Océopin : un gel lavant corps et cheveux, une poudre de gommage corps et une brume parfumée de voyage. Elle est Idéale pour toutes vos escapades, à la campagne, à la plage, à la montagne… ou au bout du monde

Juste entre nous… Si tout à coup, vous avez envie de tout plaquer et de partir en vacances mais voilà… ce n’est vraiment pas le moment ! Alors, ne déprimez surtout pas, j’ai la solution : profitez de prendre soin de vous et tapez www.oceopin.fr De beaux et bons produits vous attendent ! des produits dont chacun dégage un effluve délicat et évocateur de pin et empreint de senteur résineuse et boisée qui ravive l’esprit et transporte au bord de l’océan.