Anti-âge, les must-have de la rentrée 

Le Collagen Activ + Complex de Weleda, associe la Gentiane bleue bio et l’Edelweiss bio à la Centella asiatica, augmente la quantité de collagène dans la peau. Il aide à stimuler le renouvellement cellulaire et la synthèse de collagène, pour une peau plus lisse, plus ferme et plus rebondie. L’ovale du visage est redessiné, la peau douce comme du velours.À double effet immédiat, l’ Élixir booster de renouvellement cellulaire Weleda offre une peau plus ferme et une hydratation immédiate. Il permet de raffermir instantanément et de redessiner l’ovale du visage. Il apporte une réponse ciblée pour des besoins chroniques ou ponctuels (44,90 euros les 30 ml).

Chez Pai, un soin hydratant multidimensionnel Bonne Nuit permet de lutter contre les signes de fatigue et revitaliser les peaux matures, quelle que soit leur sensibilité. Sa formule haute technologie s’attaque au vieillissement prématuré de la peausous tous les aspects. De puissants antioxydants protègent la peau de certains dommages, tandis que des peptides favorisant la production de collagène aident à lisser les ridules. Des actifs favorisant le repos protègent contre la lumière bleue – un perturbateur de mélatonine – afin d’aider à réguler votre horloge biologique et améliorer la qualité de votre sommeil. La majorité des peptides employés dans l’industrie cosmétique sont synthétiques. La formule de Pai utilise un hexapeptide tout aussi puissant, dérivéde la levure, entièrement naturel et certifié COSMOS. Les hexapeptides envoient des signaux à la peau pour stimuler sa production naturelle de collagène, contribuant ainsi à réduire l’apparence des ridules, pour un teint lisse et rebondi.

69 euros les 50 ml

Chez Alphascience, La formule exclusive du sérum Mela Bright [C+] combinée à d’autres antioxydants puissants comme l’acide phytique et la vitamine C pure, en fait un soin complet et sûr pour corriger les taches pigmentaires et retrouver l’éclat de sa peau et un teint lumineux, grâce à sa tripe action :

Bouclier protecteur puissant antioxydant et anti-pollution, prévient l’apparition de nouvelles taches

Éclaircissante par l’action de la Cystéamine stable, corrige les taches et unifie le teint

Anti-rides et Pro-collagène, améliore la qualité de la peau dans son ensemble

Ce sérum antioxydant est recommandé pour être utilisé tous les soirs ou tous les matins après le nettoyage de la peau et n’a pas besoin d’être rincé. Mela Bright [C+] peut également être utilisé en complément des procédures esthétiques notamment dépigmentaires.Le sérum Mela Bright [C+] ne contient ni parfum, ni alcool, ni conservateurs, ni hydroquinone et convient à tous les types de peau y compris les peaux les plus foncées. Son efficacité a été cliniquement prouvé sur la décoloration de la peau, sans les inconvénients de l’hydroquinone ou des corticostéroïdes. Le produit a été testée par rapport à l’hydroquinone 4% pendant 4 mois avec application hémifaciale. Les résultats préliminaires après 2 mois montrent que l’efficacité de MELA BRIGHT [C+] est équivalente à celle de l’hydroquinone 4% ( 149 € , les 30ml).