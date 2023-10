Baton rouge, le rouge à lèvres sur mesure

Attention, Attention, ce ci est mon crush depuis un certain temps déjà. mais je voulais vous garder cette info pour le meilleur moment : la rentrée. Qu’est ce que c’est ? Baton Rouge , le rouge à lèvre sur mesure.



Laquelle d’entre nous n’a pas rêvé de trouver la couleur qui révélerait notre beauté ? Et bien c’est possible. Pour cela il suffit de prendre rendez-vous pour une création rien que pour vous.

Vous arrivez au 50 rue des Francs Bourgeois, vous exprimez ce que vous avez envie. Pour ma part, j’avais envie d’un rouge à lèvres qui rehausse ma couleur naturelle. Accompagné d’une Make-up Artiste qui crée la teinte devant vous, vous rectifiez jusqu’à ce que vous trouviez. Vient ensuite la texture: matte, satinée, laque, tout est possible. Vous testez, re-testez, jusqu’au coup de coeur ! C’est fini ? Que Nenni ! : vient ensuite la fragrance, Orientale? Fleurie? Fruitée ? ….

Le raisin est ensuite coulé devant vous, et vous repartez avec votre nouvel ami. La teinte est gardée précieusement pour que vous puissiez revenir quand vous en aurez besoin pour recharger l’étui.



50 euros le rdv couleur comprenant le rouge à lèvre , puis 35 euros la recharge.



www.batonrougeparis.com