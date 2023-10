Biologique Recherche, changement de peau !

Après un café avec une copine ma vie a changé, enfin plus exactement ma peau a changé …

En voyant ma copine Deborah arriver ce jour-là avec une peau sublimissime je me doutais bien que quelque chose était arrivé, médecin esthétique ? Que Nenni ! Un soin chez Biologique Recherche suivi d’une ordonnance produits respectée à la ligne. J’ai la peau hyper sensible, avec une tendance acné rosacea. Alors impossible d’aller en institut faire un soin, sinon je ressors pivoine et le lendemain ma peau réagit encore plus en faisant une poussée de boutons. Cela doit donc faire 7 ans que je n’ai pu me faire dorloter. N’écoutant que mon amie qui a également une peau d’une extrême sensibilité me voilà en train de prendre rdv pour un soin sur mesure.

J’arrive à l’une de leur ambassade au 19 rue de Tournon dans le 6ème à Paris, et autant vous le dire je panique un peu tout de même car j’ai un mariage quelques jours après. Alors soit c’est top soit c’est un carnage et je vais me transformer en calculatrice ambulante.

Véritable écrin dédié à la beauté, l’accueil y est bienveillant, on me propose une analyse poussée et technologique de mon instant de peau.

Puis vient le temps du soin sur mesure. Parmi plus d’une dizaine de soins visage tous personnalisés, je suis orientée vers le soin sur mesure Biosensible.

Visage, corps ou cuir chevelu, tous les soins personnalisés de Biologique Recherche sont traités avec la même rigueur et la même méthodologie.​ Ils sont organisés autour de neuf étapes clés au cours desquelles vous êtes choyé par les mains expertes d’une esthéticienne qualifiée, qui entre en dialogue avec la peau, reflet de votre personne.

Pour ses soins, Biologique Recherche s’attache à comprendre les messages de la peau afin d’ajuster en permanence ses protocoles de soin à chaque Instant de Peau. Un moment de parenthèse enchantée où l’on déconnecte totalement. Après le soin ma peau est apaisée, rechargée de l’intérieur. Un glow est insufflé, je me re-trouve, enfin !

Je repars avec mon ordonnance beauté sur-mesure de 5 produits, que je suis bien décidée à suivre à la lettre tout comme mon amie.



Tout d’abord la lotion P50W, tout spécifiquement formulée pour les peaux sensibles ou fines, La Lotion P50W est une lotion exfoliante vitaminée très douce, qui purifie, matifie, hydrate et favorise le maintien du pH acide de l’épiderme.

1. La 1ère semaine : appliquer la lotion sur un coton humidifié d’eau en mouvements ascendants sur le visage, le cou et le décolleté, par petits tapotements

2. Les jours suivants : imbiber un coton de la lotion uniquement

La peau réagit, elle rougit et en 1 mn s’apaise. Cette lotion agit comme un RESET, pour accueillir les autres formulations de la marque.

Le sérum Erythros, sérum calmant par excellence, je l’ai utilisé chaque soir cet été après le soleil. Et pour la 1 ere fois je n’ai eu aucune, aucune mais aucune Rosacea. Un véritable changement pour moi. Le Sérum Erythros est un cocktail de 7 actifs objectivés sur les signes visibles de la couperose. Il agit sur 3 pôles d’actions complémentaires et synergiques en atténuant visiblement les rougeurs, limitant la visibilité des petits vaisseaux à la surface de la peau et en apaisant les sensations de picotement.

La crème Toleskin : Fabriquée en environnement stérile, elle est hautement apaisante. Toleskin réduit la sensibilité cutanée, les sensations de démangeaison et d’inconfort. Les peaux intolérantes sont caractérisées par une perturbation du microbiote cutané et une altération de la barrière cutanée favorisant la pénétration des allergènes et des agents pathogènes dans l’épiderme. Sa formule aide à rétablir l’équilibre du microbiote pour limiter les réactions de la peau et préserver son intégrité.

Elle va également restaurer, renforcer la barrière qui sera alors prête à jouer son rôle de protection contre les agressions externes en limitant les sensations de démangeaison. La tolérance cutanée est améliorée, la peau est apaisée, moins rêche, les rougeurs sont estompées pour un épiderme confortable. Une fois testée impossible de revenir en arrière, je l’applique religieusement matin et soir.

La crème yeux et lèvres Biofixine : Véritable soin traitant les signes de l’âge, la Crème Contour Yeux et Lèvres Biofixine comble les rides et ridules déjà présentes. Sa formule riche en actifs anti-oxydants aide à protéger la peau des agressions extérieures pour prévenir du vieillissement cutané. Les rides du contour des yeux sont comme liftées et celles du contour de la bouche sont repulpées pour redessiner les lèvres.



Le masque Biofixine : C’est l’allié anti-rides, il va agir sur l’aspect et le relief des rides qu’elles soient statiques (dues au vieillissement cutané) ou mécaniques (dues aux contractions musculaires). Le Myorelax Peptide, connu pour ses propriétés relaxantes sur les micro-crispations, va aider à corriger les rides d’expression du visage.

Ses actifs hydratants et anti-oxydants vont former un film protecteur et aider à maintenir l’intégrité de la barrière cutanée afin d’agir sur les ridules de déshydratation. Les rides sont visiblement repulpées, la peau est plus lisse, les traits du visage sont comme retendus.

Résultats au bout de 2 mois d’utilisation quotidienne de ces formulations inédites : une peau apaisée, je dirais même normalisée, un relief moins apparent, des pores resserrés, un éclat véritable. Les rides du contour des yeux et de la bouche sont amoindries. Je suis conquise ! J’y referai un tour dans 1 ou 2 mois pour connaitre mon nouvel instant de peau afin de ré-orienter mon ordonnance et maintenant que je suis en totale confiance pourquoi pas tester un nouveau soin visage.

www.biologique-recherche.com