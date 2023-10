Lèvres : couleur et soin !

Ne pas faire l’impasse sur le maquillage des lèvres pour donner un vrai coup de boost à son teint est essentiel. Evidemment quand on peu allier le soin c’est encore mieux.

Chanel réinvente le baume et le rend aussi désirable qu’un rouge à lèvres iconique, pour des lèvres teintées à l’intensité sur mesure, plus belles jour après jour.La formule intelligente de Rouge Coco Baume permet une utilisation sur mesure passant d’un voile légèrement coloré dès la première application, à une couvrance presque aussi intense qu’un rouge à lèvres, au troisième passage. A la luminosité naturelle, il délivre ses bienfaits aux qualités exceptionnelles, pour un résultat maquillage qui se matifie dans le temps.

Au cœur de la formule : l’Oléoactif, une huile issue de l’alliance entre le fruit de l’olivier, riche en oméga 9, et de ses feuilles riches en polyphénols. Cette huile aux pouvoirs anti-oxydants préserve la beauté des lèvres.

Nourries dès la première application, les lèvres bénéficient d’une hydratation longue durée, un confort pendant 12h et la sensation de sécheresse diminue de 41 %. Après 28 jours, les lèvres sont repulpées de +10 % plus lisses +19 % et plus souples de +77 % et l’apparence des gerçures est réduite, pour des lèvres plus belles jours après jours (48 euros l’unité).



Pour un effet tout en transparence, glossy, sans fini collant, on applique le Gloss à lèvres Odyssey de chez Milk Makeup. A chaque application c’est une vague de couleurs crémeuses et irisées à choisir parmis 8 teintes et une ondée d’hydratation infusée d’huile de jojoba, de l’extrait de baie de goji, de l’huile de pépin de mure, de l’huile de tournesol et d’avocat. Résultat : les lèvres sont confortables et le gloss ne bouge pas. A 90% naturael, clean et végan on adore ! (30 euros l’unité)



Phyto-Rouge Shine de Sisley est un rouge à lèvres soin brillant nouvelle génération : l’alliance parfaite entre la brillance d’un gloss, le confort d’un baume et la couleur fondante d’un rouge à lèvres. Grâce au complexe Hydrobooster, composé de microsphères de Glucomannanes de Konjac et Acide Hyaluronique, les lèvres sont immédiatement repulpées et lissées. Au fil des applications, les lèvres sont nourries, douces et protégées des agressions extérieures.La texture onctueuse, fondante et addictive procure un confort absolu et un effet ultra-brillant. Les lèvres se parent d’un éclat intense et d’une lumière naturelle, tout en transparence. Le voile de couleur s’intensifie au fil des applications pour une couvrance modulable selon les envies. Il se décline dans une palette de 12 teintes éclatantes et faciles à porter, du beige nude au cranberry audacieux, et en 2 finis : brillant et irisé (48 euros l’unité, est rechargeable)