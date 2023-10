Nouveautés : Fragrances surprenantes et modernes

Trois nouvelles bougies aux fragrances fraîches et surprenantes complètent parfaitement la captivante Collection Maison de parfums d’intérieur. Une manière de répondre aux envies de chacun. Douces et lumineuses, les bougies et diffuseurs Bon Parfumeur promettent des moments d’enivrement et de bien-être.

Bougie 05 Figue verte Myrrhe Cèdre : Une figue charnue et suave qui sent la figue ! Les notes de fruits secs et de figue sèche apportent de la douceur et de la gourmandise aux notes vertes légèrement lactées des feuilles de figuier. Les notes boisées et baumées de la myrrhe et du cèdre insufflent puissance, chaleur et sensualité à la bougie.

Bougie 06 Rose Yuzu Musc blanc : Une rose fraiche, verte et fusante très moderne ! Entourée d’épices et d’agrumes, un vent de fraîcheur zesté et citronné réveille la rose. Les muscs et les bois blancs enveloppent la composition. Gorgée de soleil, cette bougie tonique et acidulée joue les contrastes et surprend avec des notes plus sensuelles délicatement fruitées.

Bougie 07 Feuilles de tomate Mandarine Cassis : Un retour à la nature plus signé, une bougie herbacée qui rappelle l’odeur d’enfance des feuilles de tomate frottées sur les doigts. Les notes aromatiques de menthe et d’estragon renforcent la facette végétale de cette bougie. La mandarine et le cassis dynamisent l’ensemble avec leur côté acidulé. La note boisée patchouli apporte de la profondeur. Une bougie fraîche et croquante.

La bougie de 180g, 45 euros.

www.bonparfumeur.com

Chez Diptyque, on allume une bougie et on ressent la beauté du monde : telle est la promesse des premières bougies rechargeables de Diptyque. Les Mondes de Diptyque est une saga en cinq volumes qui emporte vers l’ailleurs; c’est l’histoire faite senteur de lieux secrets et merveilleux, unions captivantes de nature et de culture, à découvrir comme dans un rêve (La bougie de 270g 22O euros, et 95 euros la recharge)

Temple des mousses : Allumer la bougie Temple des Mousses, c’est accéder à la magie d’un jardin zen japonais et se laisser transporter au beau milieu d’une nature préservée. Un privilège rare.

Nymphées Merveilles, c’est pénétrer dans les jardins enchanteurs de la Renaissance et se perdre parmi les splendeurs italiennes du XVIe siècle. Le soleil et l’art comme boussole.

La Vallée du Temps, c’est découvrir un atelier d’artisanat millénaire au milieu des plantations de thé verdoyantes alliées au jasmin. La beauté conjuguée à tous les temps.

La Forêt rêve : Las Pozas. Dans la jungle mexicaine, un site onirique et baroque où des sculptures de béton surréalistes se fondent dans une nature luxuriante. Allumer la bougie La Forêt Rêve, c’est goûter aux délices de cet éden fantaisiste et se retrouver au cœur d’un labyrinthe végétal et tropical. Le paradis est à portée de main.

Terres Blondes, c’est s’évader dans le Grand Ouest Américain, arpenter ses terres primitives, fertiles, et goûter au souffle de l’air chaud. Un retour aux sources, à l’essentiel.

Ultime raffinement, les allumettes parfumées coordonnées (25 euros)

www.diptyqueparis.com

Et définitivement mon chouchou par sa créativité inégalée : Inspiré de l’iconique NOT A perfume, Juliette Has a Gun signe un diffuseur unique en son genre. Il enveloppera votre intérieur d’une atmosphère clean, pure et unique. Présenté également comme un objet décoratif, vous serez surpris par l’aspect immaculé de son alcool opacifié (on dirait vraiment du lait !) le rendant unique en son genre. Les bâtonnets rappellent le jeu de Mikado.

Not a home diffuser est disponible en 200ml – 70€

www.juliettehasagun.com