Opération Jolis Pieds !

C’est fini …. Les vacances, l’été, le soleil, la plage, les tongs qui flinguent les talons de nos jolis petons. Alors comment retrouver des pieds dignes de ce nom ? Autant vous le dire tout de suite c’est un rituel à mettre en place, car cela ne va pas se faire en une seule fois. Le mot d’ordre : HY-DRA-TA-TION ! Et pour cela on fait d’abord place nette, en nettoie ses cuticules (l’eau émolliente de Mavala est vraiment bien), on rappe ses talons soit avec une rappe manuelle ou si comme moi vous êtes une vraie flemmarde vous utilisez la mécanique de Scholl (Velvet Smooth) dont la roulette est abrasive et gomme ce qui n’est plus possible!

Puis vient la phase d’hydratation à faire chaque soir, avant de se coucher par exemple : on fait un masque spécial pieds conçu par Scholl : sous forme de chaussettes en plastique à enfiler pendant 20 mn, elles diffusent de l’huile de noix de coco pour des pieds doux et lisses. Evidemment pas la peine de vous dire que votre chéri ne doit en aucun cas vous apercevoir avec, sous peine de perdre votre image sexy à tout jamais, sauf si c’est un fétichiste de la chaussette, mais là est un autre sujet. Après 20 mn les pieds commencent à retrouver forme humaine. Ces petites chaussettes sont à usage unique, mais moi je les garde et les soirs suivant, je les remplis de la crème Epidiane de chez Noreva, et je refais une séance de 20 mn. En 1 semaine mes pieds sont redevenus doux, lisses comme ceux d’un bébé. Il ne reste plus qu’à entretenir en crémant régulièrement.

Petit plus non négligeable la pose d’un vernis, et cette saison les prunes sont à l’honneur. Les plus jolis : ceux de Kure Bazaar, Mavala, et Chanel.

A vos pieds, partez !